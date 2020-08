Usain Bolt testé positif au coronavirus après sa fête d'anniversaire

Comme il l'a lui-même confirmé sur les réseaux sociaux ce 24 août 2020, Usain Bolt a été testé positif au Covid-19. Après avoir passé le test samedi, le sprinteur en a reçu le résultat dimanche, soit deux jours après avoir célébré ses 34 ans avec des amis.

"Bonjour tout le monde, je viens de me réveiller (...). J'ai passé un test samedi parce que je dois travailler [à l'étranger]. J'essaie d'être responsable donc je vais rester chez moi pour moi et mes amis, a-t-il affirmé depuis son lit, le temps d'une courte vidéo. Aussi, je n'ai pas de symptôme. Je vais m'isoler et attendre de voir le protocole. D'ici là, je me mets en quarantaine et me repose. Soyez prudents."

Le 21 août, Usain Bolt a pris part à une fête surprise organisée pour son anniversaire. D'autres sportifs célèbres et originaires de la Jamaïque étaient présents, tels que le footballeur Raheem Sterling, de Manchester City, Leon Bailey du Bayer Leverkusen et le joueur de cricket Chris Gayle. Des photos et vidéos de l'événement diffusées sur les réseaux sociaux ont montré la joyeuse troupe en train de danser et de chanter sur un terrain de foot, sans forcément respecter les gestes barrières permettant de limiter la propagation du coronavirus. Toujours selon la station de radio jamaïcaine, le sportif aux huit médailles d'or aux Jeux olympiques prévoit de passer plusieurs jours en quarantaine. Aucune précision sur ses éventuels symptômes n'a été donnée.