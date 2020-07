Usain Bolt papa : il révèle le prénom olympique de sa fille

Près de deux mois après la naissance de sa fille, Usain Bolt vient enfin de lever le mystère sur son nom.

Mardi 7 juillet 2020, l'ancien champion de sprint de 33 ans s'est emparé de son compte Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa fiancée Kasi Bennett, la mère de sa fille, qui vient de fêter ses 21 ans. "Je veux souhaiter à ma girlfriend @kasi.b un joyeux anniversaire et lui faire savoir que je suis très heureux de passer cette journée spéciale avec elle. Je ne veux rien d'autre que du bonheur pour toi et je ferai de mon mieux pour que tu continues d'avoir un sourire sur ton visage", a-t-il débuté son message. Usain Bolt a ensuite évoqué sa famille et son bébé : "Nous avons commencé un nouveau chapitre ensemble avec notre fille Olympia Lightning Bolt. J'ai hâte de savoir ce que le futur va nous apporter, mais sois rassurée, je serai le ROC de notre famille. Je t'aime et joyeux 21 ans."