Usain Bolt : Sa compagne Kasi enceinte de leur premier enfant !

Une toute nouvelle vie s'annonce pour Usain Bolt. Le triplé médaillé d'or au sprint lors des J.O. de Rio 2016 et sa compagne attendent une enfant.

C'est sur Instagram que l'athlète a officialisé cette nouvelle en postant une photo de Kasi Bennett très enceinte, avec qui il est en couple depuis 2013. Exit son comportement passé, il est prêt à fonder une famille comme il le dit en légende du cliché : "Je veux juste dire qu'un roi ou une reine est sur le point d'arriver". Pas de précision pour autant sur la date à laquelle est prévu l'heureux événement mais Kasi Bennett a le ventre si arrondi qu'on sent l'arrivée du bébé imminente. Sur son propre compte Instagram, la jeune femme s'est fendue de trois photos très artistiques et très mises en scène. Elle arbore une longue robe rouge à la traine infinie tantôt sur une plage, tantôt au bord d'un bateau avec une brassée de ballons multicolores.

L'homme le plus rapide du monde n'a pas pourtant toujours été fidèle et son couple a été maintes fois fragilisé. De passage au Brésil en 2016, Usain Bolt s'était éclaté comme un petit fou. Quelques heures après sa consécration aux Jeux olympiques, où il a remporté un nouveau triplé en or avec le 100 mètres, le 200 mètres et enfin le relais 4x100 mètres, le légendaire athlète s'est ensuite rendu dans un club de Rio pour célébrer ses 30 ans, le samedi 21 août 2016, en charmante compagnie. Selon le DailyMail, Usain Bolt avait alors fricoté avec deux autres femmes avant de jeter son dévolu sur Jady Duarte, une étudiante de 20 ans.

La vie de luxure, c'est donc bel et bien fini pour l'ex-sportif de 33 ans. Il avait mis un terme à sa carrière en 2017 à l'issue des Championnats du monde de Londres. Il avait brièvement tenté une reconversion dans le foot avant de s'apercevoir qu'il n'avait pas d'atomes crochus avec le ballon rond...