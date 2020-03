Julie Taton, son fils de 3 ans infecté : "Soyez vigilants !"

"Cette saleté s'est invitée dans notre foyer..." C'est ainsi que Julie Taton a qualifié le coronavirus mercredi 18 mars 2020 en voulant faire savoir que son jeune fils, Côme, l'avait contracté. "Je vais donc me mettre au vert pendant quelques jours. Les amis, prenez soin de vous, soyez vigilants ! Ce ne sont pas que des paroles en l'air... S'il vous plaît. Nos actes ont des répercussions... Love", avait-elle ajouté dans la foulée. Face aux nombreuses réactions des internautes inquiets, la jolie blonde de 36 ans a révélé que le petit garçon de 3 ans souffrait de fièvre et de toux, deux des symptômes du coronavirus. "Rien d'alarmant. On doit contrôler sa respiration. Et ça va", a-t-elle rassuré. Ainsi, elle se retrouve confinée chez elle en Belgique et en famille, avec Côme et son mari Harold Van der Straeten.

Au lendemain de ses confidences, celle qui a coprésenté Secret Story avec Christophe Beaugrand en 2015 et 2016 a une nouvelle fois repris la parole sur Instagram pour donner des nouvelles. "Je voulais vous remercier pour tous vos messages et vous rassurer aussi. Tout est sous contrôle, Côme, sa fièvre s'est stabilisée, sa toux aussi donc voilà, on est super vigilant, c'est vrai que c'est un peu le risque de cette saloperie, que ça descende sur les poumons et que ce soit un peu plus dangereux. Mais voilà, pour l'instant, tout est ok. En tout cas, il a des piques de bonnes formes et des piques au bout de sa vie. Comme une grosse grippe...."

Malgré la tentation de se rendre chez le médecin pour prendre soin de son fils, Julie Taton explique avoir eu "le bon réflexe" en appelant tout simplement la pédiatre. "Donc je vous fais passer le message, c'est vrai que c'est important, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à contacter", rappelle-t-elle. Et de conclure, pensive : "Ça va être une période qui va je pense changer pas mal de choses. En tout cas, c'est peut-être pas plus mal. Belle prise de conscience par rapport à certaines choses aussi."