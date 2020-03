Mort de Patrick Devedjian, premier politique emporté par le coronavirus

A ce jour, le Covid-19 a fait plus de 2300 victimes en France, et sa première dans le monde politique. L'AFP annonce que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et ancien ministre de Nicolas Sarkozy Patrick Devedjian (LR) est décédé dans la nuit de samedi 28 mars au dimanche 29 mars 2020. Il avait 75 ans.

Patrick Devedjian avait été diagnostiqué positif au Covid-19 et placé en observation mercredi 25 mars dans un hôpital du sud des Hauts-de-Seine. Au lendemain de son hospitalisation, son entourage s'était montré rassurant et Patrick Devedjian avait rapidement communiqué sur son état de santé en écrivant aux élus de la collectivité pour les informer de la situation. Le Parisien avait également indiqué que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine continuait de gérer les affaires "à distance".

Patrick Devedjian avait annoncé avoir été infecté par le Covid-19 dans un message publié sur Twitter. "Je suis touché par l'épidémie, donc à même de témoigner directement du travail exceptionnel des médecins et de tous les personnels soignants. Fatigué mais stabilisé grâce à eux, je remonte la pente et leur adresse un très grand merci pour leur aide constante à tous les malades", avait-il publié dans la journée du jeudi 26 mars. Au moment où il avait rédigé ces mots, Patrick Devedjian n'était pas placé sous assistance respiratoire, son état ne le nécessitant pas.