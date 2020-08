Tibo Inshape et Juju Fitcats atteints du Covid-19: ils dévoilent leurs symptômes

Personne n'est épargné par le coronavirus, pas même les personnalités. Nombreuses sont celles à avoir été touchées par le virus, telles qu'Alyssa Milano, Pauline Delpech ou le prince Charles. Et le 11 août 2020, Tibo Inshape et Juju Fitcats ont révélé, à travers une vidéo, qu'ils ont le Covid-19.

C'est la jeune femme qui aurait été atteinte en première et qui aurait contaminé son compagnon. Elle a été testée positive le 3 août dernier. "Ça a commencé par des symptômes en mode rhume. (...) Mais à l'entraînement j'ai commencé à avoir des sueurs froides, la tête qui tourne, des vertiges. (...) Je sentais que la sueur qui sortait de mon corps n'était pas la transpiration de quelqu'un qui a travaillé dur, mais de quelqu'un de malade", a confié Juju Fitcats. En rentrant, Tibo Inshape l'a retrouvée en pleurs. Ayant des soucis de santé depuis l'âge de 9 ans, qui font qu'elle peut déclencher des maladies auto-immunes, elle angoissait. D'autant que l'un des symptômes était les problèmes respiratoires. "J'ai perdu l'odorat, j'ai perdu le goût", a-t-elle poursuivi. La jeune femme de 24 ans a donc fait le test PCR et a reçu un résultat positif.

Le youtubeur de 28 ans a également dû se faire tester, d'autant plus qu'il avait déjà quelques symptômes. Il était également positif, le couple a donc dû rester en quatorzaine et a prévenu les proches qu'il avait côtoyés. Afin que cela n'arrive pas à d'autres, Tibo Inshape et Juju Ficats ont tenu à sensibiliser leurs abonnés sur le port du masque et les distances de sécurité à respecter. "Je me dis qu'il y a quelques moments où, comme tout le monde, on a peut-être fait moins attention", a déclaré la brunette.

Les amoureux ont ensuite évoqué leurs symptômes qui sont la fatigue, des difficultés respiratoires, la perte de l'odorat et du goût pour Juju Fitcats et des problèmes respiratoires, des migraines, les oreilles bouchées, la gorge un peu prise et des courbatures pour Tibo Inshape. Enfin, ils ont dévoilé comment s'était passé le test PCR et ont assuré qu'ils tentaient de rester positifs.

Leur vidéo a été vue plus de 2 millions de fois. Reste à savoir si elle provoquera une prise de conscience chez certains.