Pauline Delpech victime du coronavirus, sa mère donne de ses nouvelles (EXCLU)

L'année 2020 nous réserve de drôles de surprises. Déconfinés depuis le 10 mai 2020, les Français retrouvent peu à peu leurs habitudes pendant que certains se remettent à peine des effets secondaires du coronavirus. Pauline Delpech, qui avait expliqué souffrir de cet étrange mal en avril dernier, est désormais tirée d'affaire. C'est ce qu'a confirmé sa maman, Geneviève, en pleine promotion de son nouvel ouvrage Les Enquêtes d'une médium. "La pauvre. Elle l'a eu de façon bénigne, a-t-elle précisé auprès de Purepeople. Elle a été victime de cette fatigue énorme, elle se plaignait de maux de tête et de douleurs articulaires. Mais au bout de quinze jours ou trois semaines, ça allait mieux."

Voilà de quoi rassurer tous ceux qui avaient été alertés, sur Twitter, sur l'état de santé de la comédienne. Le dimanche 12 avril 2020, c'est avec peine que Pauline Delpech racontait que son nom s'ajoutait à la liste de tous ceux qui ont souffert de la pandémie. "Je viens d'être diagnostiquée covidée, écrivait-elle sur le réseau social. Restez chez vous, c'est épuisant. Vraiment, c'est dur." L'épreuve fut compliquée, elle est heureusement terminée. "On a un ami qui lui a donné la thérapie du docteur Raoult, précise Geneviève Delpech. Elle est jeune, elle n'a pas eu la forme dangereuse du virus. Elle va mieux, mais elle a quand même beaucoup maigri. Elle a toujours été très mince, mais là, vraiment, elle a beaucoup maigri."

Pauline fait partie des enfants que Geneviève Delpech a eus avant de tomber follement amoureuse de Michel. Pendant de longues années, le chanteur l'a élevée comme sa propre fille, véritable guide, pilier, père. En revanche, elle ne semble pas avoir hérité du don de sa maman médium... puisque seul son frère Emmanuel a eu cette "chance". "Il est compositeur de musique, extrêmement sensible, explique l'auteure à propos de cette succession. Je pense que ça joue avec l'hypersensibilité. Depuis tout petit, il voit des choses. Il s'en défend, il ne veut pas en entendre parler, mais c'est évident qu'il a le don. Dans la famille, tout le monde me croit. Mes enfants en entendent tellement parler qu'ils en ont même marre, je crois !" Toujours est-il que, don ou pas don, Pauline est parvenue à puiser en elle la force d'affronter le coronavirus... et d'en venir à bout.

