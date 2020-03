Joséphine Draï (Plan Coeur) atteinte du coronavirus : "Une grosse grippe"

Le Covid-19 n'épargne personne, pas même nos personnalités préférées. L'actrice de la série Plan Coeur (Netflix) Joséphine Draï a révélé mercredi 18 mars 2020 qu'elle était porteuse du coronavirus. La pétillante comédienne a tenu à faire une courte vidéo à destination de ses abonnés Instagram pour les informer de la situation.

"Un petit mot pour vous dire que j'ai le coronavirus. Ne vous en faites pas. C'est comme une grosse grippe, en ce qui me concerne. Je n'ai pas de difficultés respiratoires, je suis juste très fatiguée et j'ai de la fièvre. Je prends du Doliprane et tout se passe bien depuis quelques jours même si c'est assez crevant", a expliqué Joséphine Draï sur les réseaux sociaux, tout en filmant son compagnon, qui se tient soigneusement à plus d'un mètre d'elle, tout au bout du canapé.

"Donc voilà, c'est pour vous dire que je serai peut-être un peu moins présente ces prochains jours sur les réseaux sociaux, mais de toute façon mon mec s'occupe très bien de moi. À bientôt les amis, restez en bonne santé", ajoute la comédienne de 36 ans.

Actuellement en confinement chez eux, son compagnon, Benjamin Parent a décidé lui aussi de faire un petit état des lieux. Sur Instagram, il a annoncé la maladie de Joséphine tout en expliquant qu'il prenait grand soin d'elle. "C'est pas du tout une blague, elle l'a mais tout va bien. Elle se soigne. Je suis avec elle, je m'occupe d'elle. Je lui fais des bouillottes, à manger. Surtout ne paniquez pas, faut juste trouver des solutions de confinement", a-t-il détaillé. Un message conclu par une vidéo hilarante de Joséphine Draï, enfermée, tambourinant sur la porte. On lui souhaite un bon rétablissement.