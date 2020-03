Jean-Michel Maire confiné, malade et isolé : révélations sur son état de santé

Mardi 17 mars 2020, Cyril Hanouna a animé de chez lui (notamment) Touche pas à mon poste (C8). Pour respecter les règles de confinement imposés par le gouvernement, il a convié peu de chroniqueurs autour de lui. Parmi eux, Matthieu Delormeau qui a révélé que Jean-Michel Maire avait sûrement le coronavirus.

Le célèbre chroniqueur est en effet "tout seul chez lui", en confinement donc. Il faut dire que comme l'a révélé l'ex-star de NRJ12, il présente des symptômes qui laissent à penser qu'il est touché par le Covid-19. "Il a des courbatures, il est fatigué, il a du mal à serrer le poing, il a de la fièvre. Ça fait quatre jours, je l'ai au téléphone (...) J'ai qu'une envie c'est d'aller le voir et de le prendre dans mes bras. Mais là il est tout seul chez lui, ses voisins ne peuvent pas venir, sa soeur ne peut pas venir, sa fille ne peut pas venir, je ne peux pas venir", a-t-il déclaré. Puis, il a poursuivi : "Quand vous êtes au plus mal, quand vous êtes seul, que vous avez de la fièvre, que vous n'avez pas le moral – parce qu'il est un peu dépressif – et vous êtes condamné à être seul (...) Je l'appelle souvent, Kelly aussi."

Des confidences un peu tristes. Plus que des mots, Matthieu Delormeau a eu un geste merveilleux pour Jean-Michel Maire, lequel a été révélé par le chroniqueur lui-même sur son compte Instagram. Delormeau a déposé à son domicile un repas royal. "Quand ton ami très cher @mdelormeau prends soin de toi et dépose devant ta porte un plein de vivres, ça fait très très chaud au coeur", a écrit Jean-Michel Maire en légende d'une photo de sa table remplie de mets : saucisson, fromage, soupe, pain, saumon fumé...