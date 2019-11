Jean-Michel Maire opéré : il révèle les circonstances de sa liposuccion

Ce n'est un secret pour personne, Jean-Michel Maire aime séduire. Et pour avoir le plus de succès possible auprès de la gent féminine, le chroniqueur de Cyril Hanouna prend soin de son physique. La preuve, il n'hésite pas à avoir recours à la chirurgie esthétique. Ce week-end, il s'est rendu en Tunisie pour subir une liposuccion et≈ retrouver ainsi un ventre plat. Sur Instagram, il a même partagé en intégralité son opération.

Ce lundi 18 novembre, le journaliste de 58 ans était déjà de retour sur le plateau de Touche pas à mon poste. Impossible pour Cyril Hanouna de passer à côté de son actualité. L'occasion pour Jean-Michel Maire de lever le voile sur les circonstances de sa liposuccion. "C'était à Tunis. (...) Je n'ai pas de tabou avec la chirurgie esthétique et donc ils m'ont fait une proposition. Ils m'ont dit que je n'allais pas payer l'opération et, en échange, ils ont filmé ce qui permet de démocratiser la chirurgie esthétique", a-t-il admis.

Un compromis qui est tombé à pic puisque Jean-Michel Maire semble dans une période de renouveau. Il y a peu, il se faisait opérer des paupières afin d'enlever les poches sous les yeux et se faisait même rajouter des cheveux, a rappelé Cyril Hanouna. "Jean-Michel, je ne sais pas ce qu'il a, il a un nouveau style... Vous êtes en train de chercher quelqu'un !" estime-t-il. Ce à quoi le principal intéressé a confirmé : "Ça fait longtemps que je cherche, mais maintenant, j'accélère !".

Plus sérieusement, Jean-Michel Maire a tenu à souligner le bon accueil que lui ont réservé les Tunisiens pendant son week-end. "J'ai fait des photos avant et après. J'ai rencontré beaucoup de Tunisiens là-bas et depuis notre passage en Tunisie pour le prime, le tourisme a grimpé en flèche et tout le monde nous remercie là-bas !"