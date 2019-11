Jean-Michel Maire opéré : Il dévoile toutes les images de sa liposuccion

Face caméra, le chirurgien prévient les followers du chroniqueur : "Pour les plus sensibles, je vous conseille de ne pas regarder..." Après la mise en garde du médecin, Jean-Michel apparaît après son opération allongé sur un lit d'hôpital. Il raconte : "Tout est normal... J'ai une superbe gaine. (...) Demain ça ira mieux." Les images brutales apparaissent ensuite. En pleine opération, on découvre les différents médecins et chirurgiens réaliser l'anesthésie pour la liposuccion de Jean-Michel. Toutes les étapes de cette opération impressionnante sont filmées, sans filtre.