Coronavirus: Shea Couleé (RuPaul's Drag Race) est en deuil, "C'est très sérieux"

Les fans de l'émission RuPaul's Drag Race ne sont jamais vraiment au bout de leurs surprises. Mais parfois, ces surprises ne sont pas bonnes. Shea Couleé, candidate emblématique – et finaliste – de la saison 9 de l'émission américaine, a pris tout le monde de court en annonçant, le mardi 17 mars 2020, qu'elle était en deuil. Sur son compte Twitter, la talentueuse drag queen de 31 ans a tout simplement expliqué qu'un membre de sa famille était morte après avoir contracté le Covid-19.

"Je viens d'apprendre que l'une de mes cousines était morte aujourd'hui du coronavirus, écrit-elle sur les réseaux sociaux. Personne ne savait qu'elle l'avait et je commence vraiment à m'inquiéter pour les autres personnes qui vivaient avec elle. C'est très sérieux. S'il vous plaît, restez en sécurité chez vous." Plus les jours passent et plus le virus se répand à travers le globe. Les célébrités, bien que prenant moult précautions, ne sont pas plus à l'abri que le commun des mortels. Tom Hanks et son épouse Rita Wilson, le footballeur Blaise Matuidi, Franck Riester, Idris Elba, Olga Kurylenko, Laura Tenoudji ont tour à tour été touchés par l'infection.

Bientôt de retour dans "RuPaul's Drag Race"

Après s'être exportée en Angleterre, l'émission RuPaul's Drag Race a présenté sa douzième saison au public. Pour l'heure, seuls les trois premiers épisodes ont été diffusés, présentant entre autres la première candidate française, la délicieuse Nicky Doll. Mais Shea Couleé n'a pas dit son dernier mot. La cinquième saison All Stars de la compétition a été annoncée par la chaîne VH1 le 19 août 2019 et devrait débuter le 5 juin prochain. Si le cast n'a pas encore été dévoilé, son nom fait partie de ceux qui circulent, au même titre que celui de Jujubee, d'Ongina, d'Alexis Mateo – Bam ! – ou de Miz Cracker. Si ces rumeurs disent vrai, Shea Couleé pourrait donc, très prochainement, rejoindre le fameux Wall of Fame de la seconde chance...