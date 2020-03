Nicky Doll (RuPaul's Drag Race): Qui est la délicieuse Française de l'émission ?

Voilà des années que l'on attendait une telle nouvelle. Mais il aura fallu patienter douze saisons – plus quatre All Stars – avant qu'une petite Française ne débarque dans l'émission RuPaul's Drag Race. C'est donc Nicky Doll, son style JPG meets Lagerfeld et ses punchlines bilingues, qui se charge d'une telle mission. Si le show n'est pas encore diffusé en France, alors qu'il est habituellement disponible sur Netflix, les plus persévérants sont parvenus à se procurer le tout premier épisode en version originale. Pour les autres, la charmante candidate a accepté de faire une apparition surprise dans Quotidien, sur TMC le 5 mars 2020, histoire de répondre aux questions de Yann Barthès.

Un an et demi avant le début du tournage, Nicky Doll a déménagé à New York, ce qui lui a sans doute permis de s'inscrire à la compétition la plus célèbre du monde de drag queens. Et une chose est sûre, sa touche frenchie ne risque pas de passer inaperçue. RuPaul et les juges tentent tant bien que mal de lui parler dans la langue de Molière et les autres ne cessent de corriger le vocabulaire de la jeune Parisienne originaire de Marseille – des sous-titres ont même, parfois, été ajoutés à la V.O. quand elle parle. Mais au diable les barrières de la langue. Nicky Doll a déjà eu l'occasion de dévoiler son goût pointu de la haute couture et de rapper sur le titre I'm That Bitch devant une autre Nicki, Minaj herself, invitée pour l'ouverture de l'émission. Rien que ça.

"Je suis maquilleur en freelance depuis plus de huit ans, a-t-elle expliqué dans Quotidien. J'ai commencé à Paris. Mais c'est le personnage que je me suis créé qui m'a permis d'accéder à de très gros contrats, des campagnes de pub par exemple. Nicky Doll, c'est comme une héroïne que je me suis créée pour pouvoir me permettre d'exprimer ce côté artistique que j'avais, que je ne pouvais pas forcément assouvir en tant que maquilleur. Aussi de me reconnecter avec ma part de féminité que j'essayais de chasser, via mon passé, puisque j'ai été assez martyrisée au lycée et au collège par des gens qui ne comprenaient pas forcément que je n'étais pas un garçon classique."