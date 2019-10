Tatianna (RuPaul's Drag Race) arrêtée par la police pour "mauvaise conduite"

Engagée récemment dans le clip de Taylor Swift, You Need to Calm Down, la belle drag queen a commencé très tôt sa métamorphose. À 14 ans, Joey Santolini se rendait à l'école avec perruque et talons hauts pour défier ses camarades. Six ans plus tard, il intégrait la deuxième saison de RuPaul's Drag Race en tant que Tatianna et obtenait la quatrième place de la compétition, perdant face à Tyra Sanchez. Lors de son grand retour, en 2016, dans la saison All Stars 2, elle obtenait certes une position moins glorieuse – sixième sur dix –, mais se rachetait une image, elle qui était perçue comme la peste de service lors de son premier passage à la télévision. À croire que ses petits problèmes de comportement ne sont pas encore totalement réglés. Mais que voulez-vous... "Choices".

Yohann Turi