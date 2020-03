Franck Riester testé positif au coronavirus, l'ironie cinglante de Michaël Youn

Chaque jour, le Covid-19 fait de nouvelles victimes en France et le nombre de personnes touchées par le virus augmente. Lundi 9 mars 2020, c'est un membre du gouvernement qui a été testé positif au coronavirus. Il s'agit du ministre de la Culture Franck Riester.

Très rapidement, l'homme politique de 46 ans a tenu à rassurer sur son état de santé en indiquant notamment au service politique de France Télévisions qu'il allait "plutôt bien", précisant s'être fait tester "lundi midi", "par précaution sans symptôme". "J'ai comme une grippe, une fièvre modérée", a également commenté le ministre de la Culture. Ce test positif au Covid-19 a eu pour conséquence directe le placement en "quatorzaine" du ministre d'Édouard Philippe.

"Je n'ai vu aucun ministre, ni le Premier ministre, ni le président de la République depuis la semaine dernière", a-t-il assuré, tout en indiquant avoir "restreint [sa] vie sociale à la demande de l'Assemblée nationale". Cette déclaration fait ici référence à un message envoyé par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, aux personnes ayant fréquenté les lieux après l'annonce de la contamination de plusieurs députés et personnels : "J'ai ainsi annulé ma participation aux réunions publiques de ma campagne électorale pour les municipales de Coulommiers, où je suis tête de liste, qui étaient prévues ce week-end. Par précaution."

À l'annonce de la mise en quarantaine de Franck Riester, beaucoup se sont rappelé que le ministre de la Culture avait assisté à la 45e cérémonie des César qui s'est déroulée le 28 février 2020 à la salle Pleyel, dans un contexte tendu avec les 12 nominations de J'accuse de Roman Polanski. Michaël Youn s'en est souvenu et a choisi d'ironiser dans un message publié sur Twitter dans la soirée du 9 mars. L'occasion de faire au passage une remarque cinglante à propos de l'affaire Roman Polanski. "Franck Riester testé positif au Coronavirus ?! Petite pensée pour tous les gens présents aux César : le cauchemar continue... Polanski (encore) épargné !", a publié l'humoriste et comédien de 46 ans, à l'affiche de la comédie Divorce Club (en salles le 25 mars) et bientôt de retour sur M6 avec son Morning Live, rebaptisée Morning night pour une diffusion le soir.

Pas sûr que ce message évoquant la santé de Franck Riester et le cas Roman Polanski fasse rire tout le monde...