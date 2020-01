Nominations des César 2020 : La liste complète, le plébiscite de Roman Polanski

Le septième art à la française s'apprête à connaître sa plus belle heure de gloire. Le 28 février 2020, la salle Pleyel de Paris sera le théâtre de la 45e édition des César. Une cérémonie qui promet de riches émotions, animée par Florence Foresti et présidée par la comédienne Sandrine Kiberlain. L'humoriste devra en revanche se creuser la tête un peu plus que prévu puisque certaines blagues risquent de ne pas passer. Alors que l'académie des Arts et Techniques du cinéma vient de dévoiler la liste de ses nommés, le public a découvert que Roman Polanski, au coeur de la polémique, avait été cité à douze reprises.

"Les César ne sont pas une instance qui doit avoir des positions morales", affirme mercredi 29 janvier 2020 le président de l'académie des César, Alain Terzian, à propos de la glorification du film J'accuse. Pour simple rappel, Roman Polanski a été accusé de viol à plusieurs reprises, notamment par Samantha Geimer, 13 ans à l'époque.

Et les nommés sont...

Dans la catégorie "Meilleur film"

La Belle Époque, de Nicolas Bedos

Grâce à Dieu, de François Ozon

Hors Normes, d'Olivier Nakache, Éric Toledano

J'accuse, de Roman Polanski

Les Misérables, de Ladj Ly

Portrait de la jeune fille en feu, de Céline Sciamma

Roubaix, une lumière, d'Arnaud Desplechin

Dans la catégorie "Meilleur réalisateur"

Nicolas Bedos pour La Belle Époque

François Ozon pour Grâce à Dieu

Eric Toledano et Olivier Nakache pour Hors normes

Roman Polanski pour J'accuse

Ladj Ly pour Les Misérables

Céline Sciamma pour Portrait de la jeune fille en feu

Arnaud Desplechin pour Roubaix une lumière

Dans la catégorie "Meilleure actrice"

Anaïs Demoustier dans Alice et le maire

Eva Green dans Proxima

Adèle Haenel dans Portrait de la jeune fille en feu

Noémie Merlant dans Portrait de la jeune fille en feu

Doria Tillier dans La Belle Époque

Karin Viard dans Chanson douce

Dans la catégorie "Meilleur acteur"

Daniel Auteuil dans La Belle Époque

Damien Bonnard dans Les Misérables

Vincent Cassel dans Hors normes

Jean Dujardin dans J'accuse

Reda Kateb dans Hors normes

Melvil Poupaud dans Grâce à Dieu

Roschdy Zem dans Roubaix, une lumière

Dans la catégorie "Meilleure actrice dans un second rôle"

Fanny Ardant dans La Belle Époque

Laure Calamy dans Seules les bêtes

Sara Forestier dans Roubaix, une lumière

Hélène Vincent dans Hors normes

Josiane Balasko Grâce à Dieu

Dans la catégorie "Meilleur acteur dans un second rôle"

Swann Arlaud dans Grâce à Dieu

Grégory Gadebois dans J'accuse

Louis Garrel dans J'accuse

Benjamin Lavernhe dans Mon Inconnue

Denis Menochet dans Grâce à Dieu

Dans la catégorie "Meilleur espoir féminin"

Louana Bajrami dans Portrait de la jeune fille en feu

Céleste Brunnquell dans Les Eblouis

Lina Koudry dans Papicha

Nina Meurisse dans Camille

Mama Sané dans Atlantique

Dans la catégorie "Meilleur espoir masculin"

Anthony Bajon dans Au nom de la Terre

Benjamin Lesieur dans Hors Normes

Alexis Manenti dans Les Misérables

Liam Pierron dans La Vie Scolaire

Djebril Zonga dans Les Misérables

Dans la catégorie "Meilleur scénario original"

Nicolas Bedos pour La Belle Époque

François Ozon pour Grâce à dieu

Olivier Nakache et Éric Toledano pour Hors normes

Ladj Ly, Giordano Gederlini et Alexis Manenti pour Les Misérables

Céline Sciamma pour Portrait de la jeune fille en feu

Dans la catégorie "Meilleure adaptation"

Costa Gavras pour Adults in the room

Roman Polanski pour J'accuse

Jérémy Clapin et Guillaume Laurent pour J'ai perdu mon corps

Arnaud Desplechin et Léa Mysius pour Roubaix une lumière

Dominique Moll et Gilles Marchand pour Seules les bêtes

Dans la catégorie "Meilleurs décors"

Rémi Daru, Séverin Favriau, Jean-PaulL Hurier pour La Belle Époque

Nicolas Cantin, Thomas Desjonquères, Raphaëll Mouterde, Olivier Goinard, Randy Thom pour Le Chant du loup

Lucien Balibar, Aymeric Devoldère, Cyril Holtz, Niels Barletta pour J'accuse

Arnaud Lavaleix, Jérôme Gonthier, Marco Casanova pour Les Misérables

Julien Sicart, Valérie De Loof, Daniel Sobrino pour Portrait de la jeune fille en feu

Dans la catégorie "Meilleurs costumes"

Pascaline Chavanne pour J'accuse

Emmanuelle Youchnovski pour La Belle Époque

Thierry Delettre pour Edmond

Alexandra Charles pour Jeanne

Dorothée Guiraud pour Portrait de la jeune fille en feu

Dans la catégorie "Meilleure photographie"

Laure Gardette pour Grâce à Dieu

Hervé De Luz pour J'accuse

Flora Volpelière pour Les Misérables

Anny Danché et Florent Vassault pour La Belle Epoque

Dorian Rigal-Ansou pour Hors Normes

Dans la catégorie "Meilleur montage"

Laure Gardette pour Grâce à Dieu

Hervé De Luz pour J'accuse

Flora Volpelière pour Les Misérables

Anny Danché et Florent Vassault pour La Belle Époque

Dorian Rigal-Ansou pour Hors Normes

Dans la catégorie "Meilleur son"

Stéphane Rozenbaum pour La Belle Époque

Benoît Barouh pour Le Chant du Loup

Franck Schwarz pour Edmond

Jean Rabasse pour J'accuse

Thomas Grézaud pour Portrait de la jeune fille en feu

Dans la catégorie "Meilleure musique originale"

Atlantique de Mati Diop

J'accuse de Roman Polanski

J'ai perdu mon corps de Cédric Clapin

Les Misérables de Ladj Ly

Roubaix, une lumière d'Arnaud Desplechin

Dans la catégorie "Meilleur premier film"

Atlantique de Mati Diop

Au nom de la terre d'Edouard Bergeon

Le Chant du loup d'Antony Baudry

Les Misérables de Ladj Ly

Papicha de Mounia Meddour

Dans la catégorie "Meilleur film d'animation"

La fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti

J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin

Les Hirondelles de Kaboul,de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec

Dans la catégorie "Meilleur court métrage d'animation"

Ce magnifique gâteau de Marc James Roels et Emma de Swaef

Je sors acheter des cigarettes d'Osman Cerfon

La Nuit des sacs plastiques de Gabriel Harel

Make It Soul de Jean-Charles Mbotti Malolo

Dans la catégorie "Meilleur film documentaire"

68, mon Père et les Clous de Samuel Bigiaoui

La Cordillère des songes de Patricio Guzmán

Lourdes de Thierry Demaizière et Alban Teurlai

M de Yolande Zauberman

Wonder boy Olivier Rousteing, né sous X d'Anissa Bonnefont

Dans la catégorie "Meilleur film étranger"

Douleur et Gloire, de Pedro Almodovar

Le Jeune Ahmed, des frères Dardenne

Joker, de Todd Philips

Lola vers la mer, de Laurent Micheli

Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino

Le Traître, de Marco Bellocchio

Parasite, de Bong Joon-ho

Dans la catégorie "Meilleur court métrage"

Beautiful Loser de Maxime Roy

Pile Poil de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller

Le Chant d'Ahmed de Foued Mansour

Chien bleu de Fanny Liatard

Netta Football Club d'Yves Piat

Dans la catégorie "César du public"

Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? de Philippe Chauveron

Nous finirons ensemble de Guillaume Canet

Hors normes d'Éric Toledano et Olivier Nakache

Au nom de la Terre d'Édouard Bergeon

Les Misérables de Ladj Ly