"3 ans sobre" : Emmanuelle Seigner et Roman Polanski, leur fille Morgane évoque ses addictions redoutables

On savait qu'elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à sa maman Emmanuelle Seigner. On savait aussi qu'elle avait suivi la voie professionnelle de son papa Roman Polanski en devenant réalisatrice. Ce que l'on ignorait, en revanche, c'est qu'elle affrontait les démons de l'addiction depuis quelques temps. Le 16 mars 2023, Morgane Polanski a effectivement dévoilé, sur les réseaux sociaux, qu'elle était "sobre" depuis trois ans, sans rentrer dans les détails. Elle a simplement ajouté, à cette révélation, une photo d'enfance pour expliquer qu'elle avait fait tout ça pour "Baby M.", c'est à dire elle-même quand elle était petite.

"Merci mon Dieu", ajoute Morgane Polanski. Une telle bravoure force le respect et, dans les commentaires de sa publication, la jeune femme de 30 ans n'a eu droit qu'à de l'amour et des encouragements. Carla Bruni, notamment, l'a félicitée, tout comme sa tante Mathilde Seigner. "Qu'est-ce que tu es belle ma Morguy", écrit cette dernière. Mannequin, actrice et réalisatrice, vous avez pu apercevoir Morgane Polanski dans le film J'accuse, de son père, dans lequel elle interprétait une vendeuse de journaux en 2019, ou encore plus récemment dans The French Dispatch de Wes Anderson, en 2021. Elle avait fait ses débuts, en 2015, dans la série Vikings.