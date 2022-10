Emmanuelle Seigner et Roman Polanski : Leur fille Morgane, 29 ans, est leur parfait mélange et suit leurs traces

Si certains enfants de stars ont choisi la lumière, tels le jeune Joalukas Noah, qui enchaîne les virées parisiennes qu'il partage avec ses abonnés sur Instagram, d'autres se font plus discrets. Et même si certains d'entre eux ont décidé de marcher dans les pas de leurs célèbres parents. C'est le cas des enfants d'Emmanuelle Seigner et Roman Polanski, leur fille Morgane, 29 ans, et Elvis, 24 ans. Alors que leur fils a choisi de devenir acteur, on a pu le voir dans Le scaphandre et le papillon (2007), Carnage (2011) et Oliver Twist (2005), l'aînée, elle, est actrice et réalisatrice. Un mix parfait des travaux de ses deux parents, mais surtout leur parfait mélange sur le plan physique.

Sur Instagram, la discrète jeune femme de 29 ans se dévoile. Depuis plusieurs mois, Morgane Polanski, célèbre fille de, est devenue blonde. Et à voir de plus près son visage, la jeune réalisatrice a vraiment les traits de sa mère ainsi que de son père. Sur une photo datée de cet été, elle prend la pose près d'Emmanuelle Seigner et le constat est frappant, c'est son sosie. Elles affichent le même sourire ! Mais ce regard n'est pas sans rappeler celui de son père, Roman Polanski. Morgane semble s'être installée à Londres, à en croire les posts de son compte Instagram. Et elle affiche une énergie débordante.

Le mea culpa d'Emmanuelle Seigner, suite à ses propos choc

Si elle a choisi d'être mannequin, actrice et réalisatrice – elle a partage dans sa bio l'un de ses derniers films –, Emmanuelle Seigner, elle, s'est lancée dans un tout autre projet. Dans quelques jours paraîtra en effet son livre autobiographie, Une vie incendiée (éditions de l'Observatoire). Un ouvrage qui lui tient à coeur et dont elle assure la promotion depuis quelques jours. Avec notamment un entretien qui n'a pas manqué de faire vivement réagir. Son passage devant les caméras de Sept à huit sur TF1 le 16 octobre dernier a rapidement attiré l'attention, l'actrice et épouse de Roman Polanski y tenant des propos choc.