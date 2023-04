Cet ancien et puissant compagnon d'une immense actrice qui a aidé Emmanuelle Seigner dans sa douleur

C'est un ouvrage qui a fait couler de l'encre. Mais Emmanuelle Seigner avait besoin de ce livre Une vie incendiée (éditions de l'Observatoire) pour s'y raconter, et bien sûr révéler les coulisses de sa vie depuis que Roman Polanski a été accusé de plusieurs agressions sexuelles et menacé d'extradition aux États-Unis pour être jugé pour l'affaire Samantha Geimer, remontant à 1977. Au cours de ces pages, elle détaille son calvaire, mais aussi l'amour qui soude son clan, Roman Polanski et elle sont les parents de deux enfants Morgane, 29 ans, et Elvis, 24 ans. Il y a aussi eu des proches qui ont été d'une grande aide, notamment un en particulier, ancien et puissant compagnon d'une immense actrice qui l'a aidée durant l'affaire.

Il s'agit de l'avocat de Roman Polanski, Hervé Temime. Installé en 1979 en tant qu'avocat spécialisé dans la défense pénale, ses compétences dans ce domaine sont rapidement reconnues, lui permettant de devenir une personnalité incontournable du barreau à travers les grands procès criminels qu'il plaide aux assises. Hervé Temime, ténor du barreau, est devenu un ami fidèle pour Emmanuelle Seigner, qui lui rend grâce dans Une vie incendiée. "Il sait me faire rire, partage la soeur de Mathilde Seigner à son sujet. Mais ce soir, j'ai besoin qu'on m'explique. D'abord stupéfait, scandalisé, il évoque Wanted and Desired, le documentaire sorti un an plus tôt révélant un aspect des plus scandaleux de l'affaire, et la réaction agressive des avocats américains de Roman, qui ont relancé la procédure en croyant les arguments du film suffisamment percutants pour en finir avec ce dossier." Dès le lendemain, il la rejoint par avion en Suisse, à Zurich.

Hervé avait fait le tour de mon quartier pour...

Hervé Temime ne lâchera pas Emmanuelle Seigner tout le long. Proche de son amie, il a aussi été le compagnon d'une autre célèbre actrice. Très secrète lorsqu'il s'agit de ses amours, Valérie Lemercier a pourtant révélé une anecdote très touchante concernant son histoire d'amour avec l'illustre avocat Hervé Temime. Amoureuse de l'homme de loi pendant près de 7 ans, la comédienne de 59 ans était choyée par son compagnon au point que celui-ci pouvait entreprendre les actions les plus folles pour la préserver. Pour Vanity Fair, l'actrice du film Les Visiteurs avait raconté une tendre attention de l'avocat. Ce dernier avait acheté tous les magazines Le Figaro de leur quartier afin d'éviter qu'elle ne tombe sur une critique acerbe faite à son sujet. "Hervé avait fait le tour de mon quartier pour acheter tous les exemplaires de peur que je tombe dessus", avait-elle fait savoir, très touchée."J'ai eu la chance de partager ma vie avec une femme exceptionnelle" avait indiqué de son côté Maître Temime, en parlant de Valérie Lemercier.