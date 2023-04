Diaporama : Cet ancien et puissant compagnon d'une immense actrice qui a aidé Emmanuelle Seigner dans sa douleur

Cet ancien et puissant compagnon d'une immense actrice qui a aidé Emmanuelle Seigner dans sa douleur

© BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

Mais Emmanuelle Seigner avait besoin de ce livre Une vie incendiée (éditions de l'Observatoire) pour s'y raconter. Valérie Lemercier du film Aline - Personnalités lors de la 14ème édition du Festival du Film Francophone d'Angoulême © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

Et bien sûr révéler les coulisses de sa vie depuis que Roman Polanski a été accusé de plusieurs agressions sexuelles et menacé d'extradition aux États-Unis pour être jugé pour l'affaire Samantha Geimer, remontant à 1977. Exclusif - Hervé Temime (avocat de la défense) - Procès en appel de l'espionnage de François Ruffin par Bernard Squarcini à la demande de Bernard Arnault (LVMH) au palais de justice à l'île de la cité à Paris, France, le 9 mai 2022. © Christophe Clovis/Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

5 / 27