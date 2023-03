"C'est inadmissible !" : Mathilde et Emmanuelle Seigner fulminent contre la saleté dans Paris, Anne Hidalgo pas épargnée !

Totalement scandalisée par l'état dans lequel Paris est devenu depuis quelques années,Mathilde Seigner a poussé un violent coup de gueule contreAnne Hidalgo sur Instagram. Déjà détestée par bon nombre de Parisiens qui lui reprochent d'avoir fait grimper le taux de la taxe foncière de 13,5 % à 20,5 % en 2023, la maire de Paris a été violemment interpellée par la comédienne, choquée par la saleté de la capitale. Et sa soeur Emmanuelle Seigner est visiblement dans le même état.

En story, Mathilde Seigner a ainsi partagé deux photographies dans lesquelles on découvre les rues jonchées d'ordures et des poubelles ultra-pleines. "Que faites vous madame Hidalgo ? Vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. C'est inadmissible !", écrit l'actrice du film Camping en légende. Accusée par certains mécontents d'avoir fait monter le taux d'endettement de la ville de 3,4 à 7,7 milliards d'euros de 2014 à 2021, l'ancienne conseillère régionale d'Ile-de-France n'a pas répondu à Mathilde Seigner. Sur son compte Instagram, Emmanuelle Seigner a elle aussi immortalisé la capitale avec écrit "Paris est une poubelle".

Paris Poubelle, le nouveau surnom de la capitale

Souvent taclée sur les réseaux sociaux, elle est régulièrement critiquée par Cyril Hanouna mais aussi plus récemment par Anthony Delon qui lui avait adressé un message cinglant en janvier dernier. Opposée au maintien des trottinettes électriques disponibles en libre-service dans la capitale, l'ancienne candidate aux élections présidentielles - qui avait obtenu 1,7 % des voix lors du premier tour de l'élection présidentielle 2022, le score le plus bas de l'histoire du PS - avait reçu les foudres du comédien : "Je suis personnellement pour le maintien des trottinettes [...] à Paris. C'est bien pratique, de plus elles sont maintenant interdites aux mineurs. J'ai vu que la mairie de paris avait lancé un ultimatum pour la gêne occasionnée. Nous parisiens, on aurait le droit de faire de même pour la saleté, les travaux inachevés, les poubelles et le bordel que la mairie a mis dans cette ville !".

"Je pense qu'il faut tout reprendre à la base, l'éducation au respect, le respect de l'autre, le respect de son environnement, le respect de l'endroit où l'on vit", avait expliqué la maire PS de la capitale sur France Inter en 2019, juste après la publication d'un article de The Guardian qui décrivait Paris comme "l'homme sale de l'Europe".