"Saleté, travaux inachevés, poubelles..." : Anthony Delon furieux contre un détail, une célèbre personnalité dans le viseur

Ce lundi 16 janvier, sur son compte Instagram, Anthony Delon s'est opposé à la maire de Paris Anne Hidalgo qui a récemment fait savoir qu'elle était favorable à l'arrêt des trottinettes électriques disponibles en libre-service dans la capitale. "Je suis personnellement pour le maintien des trottinettes [...] à Paris. C'est bien pratique, de plus elles sont maintenant interdites aux mineurs. J'ai vu que la mairie de paris avait lancé un ultimatum pour la gêne occasionnée. Nous parisiens, on aurait le droit de faire de même pour la saleté, les travaux inachevés, les poubelles et le bordel que la mairie a mis dans cette ville !", s'est offusqué l'acteur de 58 ans et fils de la légende Alain Delon dans sa story.

À noter que ce n'est pas la première fois que le père d'Alyson, Loup et Liv, nées de sa précédente union avec Sophie Clerico, pousse un coup de gueule. Le 15 décembre dernier, il réagissait à la décision du PDG du réseau social Twitter Elon Musk de faire suspendre au moins huit comptes de journalistes américains. "Ça commence !" avait-il écrit dans sa story Instagram, mentionnant par la même occasion le hashtag #sectarisme, avant d'ajouter avec fermeté : "La liberté de la presse ne peut pas être activée et désactivée à convenance...".

J'espère qu'ils seront punis

Quelques jours plus tôt, il partageait, toujours sur son compte Instagram, une vidéo de deux Américains en train de s'en prendre à un bébé requin sur une plage. Malgré le fait qu'une femme était en train de les prendre en flagrant délit en immortalisant ce cruel moment en vidéo, les deux hommes ont traîné l'animal sur plusieurs mètres avant que l'un d'entre eux ne s'empare d'un couteau et ne le plante dans la bête. "Regardez moi ces deux en.....Partagez s'il vous plaît. Protéger les requins est une priorité !", avait alors réagi le natif de Los Angeles, avant d'ajouter : "J'espère qu'ils seront reconnus grâce aux réseaux et punis comme il se doit".

Cela ne fait donc aucun doute : Anthony Delon n'a pas la langue dans sa poche.