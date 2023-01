Anthony Delon : Ses filles Lou, Liv et Alyson sont sublimes, des beautés très très discrètes... rares photos

C'était mon devoir d'homme

Dans son autobiographie Le Premier Maillon publiée en 2008, Anthony Delon avait également reconnu avoir eu une autre fille, Alyson Le Borges, née en 1986. Cette jeune femme serait le fruit d'une liaison du fils d'Alain Delon avec une danseuse du Crazy Horse prénommée Marie-Hélène. Au moment de leur liaison, la danseuse aurait fait croire au comédien (qui n'avait alors que 22 ans) qu'elle était stérile. Or, ce n'était absolument pas le cas.

"Elle m'a demandé une prise de sang, une somme d'argent et le nom de Delon, avait raconté l'acteur à Paris Match. Je me suis senti trahi par ce procès, j'ai longtemps gardé une sorte de rancoeur, jusqu'au jour où un ami m'a confié : "La petite a besoin de toi..." Je n'ai pas hésité je me suis dit que c'était mon devoir d'homme d'être là.". Depuis, père et fille entretiennent une relation plus sereine et apaisée.