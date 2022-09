Anthony Delon : Sa sublime fille Alyson Le Borges lui ressemble comme deux gouttes d'eau

Alyson Delon, plus connue sous le nom de Alyson Le Borges – elle a choisi de porter le nom de sa mère – a longtemps été la fille cachée d'Anthony Delon. Alors qu'elle célèbre ses 36 ans ce 4 septembre, son lien avec le fils de l'illustre Alain Delon a finalement été rendu public en 2015 alors qu'elle avait déjà 28 ans. Le père et sa fille prenaient alors la pose en maillot de bain, au bout d'une jetée sur Harbour Island, près de l'île d'Eleuthera, en couverture de Paris Match. Cet enfant, que le comédien n'a pas désiré, il l'avait déjà évoqué en 2008 dans son livre intitulé Le Premier maillon.

Alyson est née trois semaines avant que Anthony Delon ne fête ses 22 ans. On apprenait alors de Paris Match que la jeune fille "a les yeux de son père, sa beauté ensorcelante. Mais elle a beau avoir grandi en région parisienne, pas très loin de chez lui, ils n'ont jamais partagé le même univers. Pire encore, le lien fragile qui les reliait a, à peine noué, été brisé". Force est de constater qu'à ses 36 ans, Alyson Le Borges ressemble toujours comme deux gouttes d'eau à son papa, plus jeune. Quand Alyson a eu 10 ans, Anthony Delon lui a spontanément donné rendez-vous à sa majorité, lui promettant de se soumettre, si tel était son envie, à un test de paternité. Test qui n'a fait que confirmer qu'elle était bien sa fille.

Elle l'a assigné en justice

Puis à ses 21 ans, Alyson, la fille qu'Anthony Delon a eue avec Marie-Hélène, danseuse au Crazy Horse, assigne son père. "Elle m'a demandé une prise de sang, une somme d'argent et le nom de Delon, avait alors fait savoir l'acteur à Paris Match. Je me suis senti trahi par ce procès, j'ai longtemps gardé une sorte de rancoeur, jusqu'au jour où un ami m'a confié : "La petite a besoin de toi..." Je n'ai pas hésité je me suis dit que c'était mon devoir d'homme d'être là." Tout s'arrange et le duo se présente officiellement, quelques années après.