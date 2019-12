Anthony Delon avec ses filles Loup et Liv : photo de famille et joli message

Parmi les nombreux commentaires, les internautes ont également pu voir celui de la comédienne Sveva Alviti, la compagne d'Anthony Delon : "Quels beaux mots ! Que c'est beau ! Vous êtes incroyables les gars", a-t-elle partagé. Le couple d'acteurs se fréquente depuis le printemps dernier et affiche désormais pleinement son idylle, après quelques mois de romance en toute discrétion.

Après le divorce de leurs parents en 2012, Loup et Liv ont préféré rester vivre avec leur père à Paris, tandis que leur mère a refait sa vie aux Etats-Unis. Une situation délicate sur laquelle Anthony Delon s'était confié au magazine Gala, en 2017 : "Elles ont préféré rester, ici, avec moi. De toute façon, je ne les aurais jamais lais­sées s'envoler. Et j'au­rais eu raison. Elles m'au­raient trop manqué. Avec le recul, cette situa­tion nous a struc­tu­rés. Elles se sont cadrées et, à leur contact, je suis devenu meilleur à la fois en tant que père et en tant qu'homme (...). Le quoti­dien n'a pas été facile au début, mais aujourd'hui chacun a trouvé ses marques."