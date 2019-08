Anthony Delon extrêmement nostalgique pour les 18 ans de sa fille Liv

Les pères Delon, proches de leurs filles

Si Anthony Delon semble si touché par cette date, c'est qu'il est extrêmement proche de ses trois filles. Il faut dire que depuis son divorce, datant de 2012, il les élève seul, son ex compagne vivant à Los Angeles. Un amour inconditionnel.

Anthony Delon, au secours de son père

Récemment, Alain Delon a inquiété la France en enchaînant les séjours en établissements médicaux. En voyant que son père était au coeur de rumeurs diverses et variées, Anthony avait tenu à protéger les membres de sa famille en mettant les choses au point. "Mon père a fait un accident cardiovasculaire et une légère hémorragie cérébrale. Il a été opéré à la Pitié-Salpêtrière, où il est resté trois semaines en soins intensifs. Toute la famille s'est relayée à son chevet, mon frère, ma soeur et ma mère Nathalie, écrivait-il. Ses fonctions vitales étant parfaites et son état stabilisé, selon les médecins, il est reparti en Suisse et se repose tranquillement dans une clinique. Ma soeur, qui réside maintenant en Suisse, suit son rétablissement de près et nous tient au courant de ses progrès quotidiens."