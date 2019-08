Alain Delon : Première photo rassurante après son AVC et son opération

Alain-Fabien Delon est le dernier des trois enfants d'Alain Delon à s'être exprimé sur la santé de son père. Avant lui, son grand frère Anthony Delon et sa soeur Anouchka Delon, qui étaient à son chevet à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (où Alain Delon a subi une opération et passé trois semaines en soins intensifs), avaient brisé l'inquiétant silence sur l'acteur, victime d'un accident vasculaire cérébral et d'une hémorragie cérébrale.

"Ses fonctions vitales étant parfaites et son état stabilisé, selon les médecins, il est reparti en Suisse et se repose tranquillement dans une clinique. Ma soeur, qui réside maintenant en Suisse, suit son rétablissement de près et nous tient au courant de ses progrès quotidiens", avait écrit Anthony Delon dans un communiqué relayé par l'AFP.