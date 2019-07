Capucine Anav et Alain-Fabien Delon, bientôt un bébé? "C'est sérieux entre nous"

Capucine Anav (28 ans) et Alain-Fabien Delon (25 ans) semblent savourer le bonheur d'être ensemble. Interviewée par le magazine Télé Star, la candidate de l'émission Je suis une célébrité, Sortez moi de là ! s'est confiée sur son couple et sur ses projets avec le fils d'Alain Delon. Elle déclare : "Oui c'est très sérieux entre nous, et ça se passe très bien. J'ai toujours eu envie de fonder une famille. Après on est deux dans un couple, donc je ne vais pas parler pour lui."

"Ma passion, c'est mon copain"

Depuis l'officialisation de leur couple en février 2019 dans les colonnes de Gala, les deux tourtereaux semblent filer le parfait amour. L'égérie de Dior expliquait au magazine combien l'ex-chroniqueuse de TPMP était importante dans sa vie. Il déclarait : "Avec Capucine, on a créé comme une sorte de famille. Une stabilité. Elle m'aide à prendre du recul. Elle est la seule personne avec laquelle j'arrive à être zen, moi-même. Avec qui je suis bien, même sans rien faire. Elle m'apaise."

Très in love de son boyfriend, l'ex-star de télé-réalité, actuellement sur TF1 dans l'émission animée par Laurence Boccolini et Christophe Dechavanne, n'en finit pas de parler de lui. Elle racontait aux autres candidats "Ma passion, c'est mon copain". La belle brune a même emmené un tee-shirt de son homme sur le tournage pour se rassurer. Elle a expliqué pourquoi : "Pour penser à lui quand j'aurai des petits coups de blues plus tard dans l'aventure... Avec son parfum... Il me manque, j'ai l'habitude de dormir avec lui."