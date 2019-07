Je suis une célébrité... : Alexandra Rosenfeld éliminée, Capucine Anav souffre

Julien Lepers et Frédéric Longbois ont quitté l'aventure Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Alexandra Rosenfeld, Candice Pascal, Capucine Anav, Brahim Asloum, Giovanni Bonamy, Frédérick Bousquet, Nilusi Nissanka, Sloane et Gérard Vives continuent donc de relever des défis et de vivre sans confort pour récolter de l'argent pour leur association. Résumé de ce nouvel épisode.

Épreuve des étoiles

Frédérick Bousquet qui est le nouveau chef de camp demande à Candice Pascal et Giovanni de l'accompagner. La règle de l'épreuve est simple : dans un temps imparti et chacun leur tour, ils doivent se déplacer sur une immense bâche remplie d'eau et tenter de ramener des étoiles vers le sommet. Pour rendre la chose plus complexe, ils font face à des obstacles et à des rafales violentes. Une fois les trois candidats passés, ils doivent de nouveau se déplacer sur la bâche, mais tous les trois attachés les uns aux autres et déposer des étoiles au bout du parcours.

Giovanni échoue, Candice Pascal également. Tout repose sur Frédérick Bousquet et, une fois encore, il est l'homme de la situation et permet au trio de gagner une étoile. À présent, ils doivent avancer ensemble pour remporter sept étoiles supplémentaires. Cette fois, l'échec est collectif. C'est un coup dur pour les candidats. Avec leur étoile, ils achètent trois petites bananes. Inutile de dire que sur le camp ce gain fait bien rire.

Épreuve des coffres

Sloane, Gérard Vives, Capucine Anav, Brahim Asloum, Nilusi et Alexandra Rosenfeld se rendent à l'épreuve.

Pendant trente minutes, Gérard Vives, Capucine Anav, Brahim Asloum et Nilusi doivent s'agripper à un poteau et ne jamais le lâcher alors qu'ils sont tractés par un élastique. De leur côté, Alexandra Rosenfeld et Sloane peuvent réduire ce calvaire en mangeant des plats peu ragoûtants. Œil de poisson, sushi de langue d'impala, testicule de taureau. En tout, il y a dix-huit plats à déguster. Alexandra mange les vers de coco pour faire gagner trente secondes à ses complices. Sloane dévore de la cervelle de mouton, c'est encore une minute trente de moins à endurer pour les autres. Suivent le testicule de taureau, l'intestin de poulet, le gâteau à l'asticot, un scorpion, une mygale... Sloane et Alexandra font gagner onze minutes à leurs acolytes.

Nilusi finit par abandonner et Capucine Anav est en larmes. Elle souffre beaucoup, mais donne tout pour ne pas lâcher son poteau. Elle pleure, mais ne craque pas et va au bout. Ils remportent 25 000 euros pour les associations. Le lendemain, tout son corps la fait souffrir. Elle a de nombreuses courbatures.

Épreuve éliminatoire

Candice Pascal, Alexandra Rosenfeld et Brahim Asloum se sont isolés afin de mettre en place une stratégie. Cet isolement n'échappe à personne, surtout pas à Capucine Anav qui craint que les filles ne respectent plus leur pacte. Elles s'expliquent et les choses semblent rentrer dans l'ordre.

En tant que chef d'équipe, Frédérick Bousquet est le premier à protéger une personne. Il choisit Nilusi. Elle décide de son côté de sauver Sloan, la "petite maman du groupe". La chanteuse, elle, protège Giovanni. Le mannequin nomme Gérard Vives. Le dernier à être sauvé est finalement Brahim Asloum.

Ce sont donc Capucine Anav, Alexandra Rosenfeld et Candice Pascal qui s'affrontent lors de l'épreuve éliminatoire. Elles se retrouvent toutes les trois au bord du vide et doivent grimper sur une échelle suspendue au-dessus du vide. Alexandra Rosenfeld qui est tétanisée par le vide a du mal à s'élancer malgré les encouragements de son amie Capucine. D'ailleurs, elle demande à tout arrêter. C'est la fin de l'aventure pour elle. Capucine Anav et Candice Pascal s'attendent pour appuyer ensemble sur le buzzer, elles sont toutes les deux les nouvelles chefs de camp.