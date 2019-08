Alain Delon hospitalisé : sa fille Anouchka brise le silence à son tour

La veille, jeudi 8 août 2019, c'est son frère Anthony qui rectifié quelques informations parues dans la presse, via l'AFP : "Mon père a fait un accident cardiovasculaire et une légère hémorragie cérébrale. Il a été opéré à la Pitié-Salpêtrière, où il est resté trois semaines en soins intensifs. Toute la famille s'est relayée à son chevet, mon frère, ma soeur et ma mère Nathalie, écrit Anthony Delon. Ses fonctions vitales étant parfaites et son état stabilisé, selon les médecins, il est reparti en Suisse et se repose tranquillement dans une clinique. Ma soeur, qui réside maintenant en Suisse, suit son rétablissement de près et nous tient au courant de ses progrès quotidiens."

Si le clan Delon prend la parole c'est parce que les informations révélées par Voici ont alarmé de nombreux admirateurs de l'acteur. Selon le magazine, depuis le 14 juin, date de son hospitalisation suite à un malaise, Alain Delon aurait fait "à deux reprises, à quelques semaines d'intervalle, un AVC, puis une hémorragie cérébrale" dans la nuit du 10 au 11 juillet. "Selon nos dernières informations, même si certains signes sont aujourd'hui 'encourageants', son état général reste des plus préoccupants, et ses proches continuent de retenir leur souffle...", concluait l'hebdomadaire.

Après un séjour à l'hôpital Américain (Hauts-de-Seine), puis à la Pitié-Salpêtrière à Paris où il a été opéré, Alain Delon est à présent en Suisse, entouré des siens.