Alain Delon hospitalisé : la mise au point de son fils Anthony

Le 14 juin, Alain Delon a été hospitalisé après un malaise. Pris de vertiges, le monstre du cinéma français âgé de 83 ans aurait été victime d'un malaise vagal. Closer avait avancé qu'il aurait fait un accident vasculaire cérébral (AVC). Jeudi 8 août, l'acteur serait au plus mal selon Voici.

Presque deux mois après son hospitalisation dans les Hauts-de-Seine, l'acteur qui n'a pas été vu depuis le 19 mai – date de la remise de sa palme d'honneur au Festival de Cannes - ne serait toujours pas rentré chez lui. Selon le site de Voici, Alain Delon aurait fait "à deux reprises, à quelques semaines d'intervalle, un AVC, puis une hémorragie cérébrale" qui auraient "bien failli l'emporter".

Dans un communiqué à l'AFP, Anthony Delon, fils aîné de l'acteur, évoque lui une "légère" hémorragie cérébrale il y a plusieurs semaines et précise que son père "se repose" actuellement dans une clinique en Suisse. Il ajoute que ses fonctions vitales sont "parfaites et son état stabilisé, selon les médecins".

"Mon père a fait un accident cardiovasculaire et une légère hémorragie cérébrale. Il a été opéré à la Pitié-Salpêtrière, où il est resté trois semaines en soins intensifs. Toute la famille s'est relayée à son chevet, mon frère, ma soeur et ma mère Nathalie, écrit Anthony Delon. Ses fonctions vitales étant parfaites et son état stabilisé, selon les médecins, il est reparti en Suisse et se repose tranquillement dans une clinique. Ma soeur, qui réside maintenant en Suisse, suit son rétablissement de près et nous tient au courant de ses progrès quotidiens", conclut le texte. Anouchka Delon est donc au chevet de son père.

Des rumeurs alarmantes

Alain Delon aurait vu son état de santé se dégrader dans la nuit du 10 au 11 juillet. C'est à cette date et alors que ses proches pensaient qu'il rentrerait chez lui, qu'Alain Delon aurait fait une hémorragie cérébrale. Il aurait alors quitté l'hôpital Américain (Hauts-de-Seine) pour être transféré à la Pitié-Salpêtrière à Paris où aurait été opéré. Le 31 juillet il aurait ensuite quitté l'unité de soins intensifs pour la Suisse où il séjournerait dans une clinique.

La conclusion de l'article de Voici se veut tout de même inquiétante : "Selon nos dernières informations, même si certains signes sont aujourd'hui 'encourageants', son état général reste des plus préoccupants, et ses proches continuent de retenir leur souffle..."