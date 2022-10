"Qu'elle ferme sa gu**le !" : Cyril Hanouna très cru envers Anne Hidalgo, cette décision "hypocrite" qu'il n'accepte pas

Cyril Hanouna était très énervé mercredi 5 octobre sur le plateau de Touche pas à mon poste. Alors qu'il a fait son retour dans l'émission en plein milieu de la soirée, après s'être absenté du programme hier pour célébrer "Kippour" (jour saint du judaïsme), l'animateur de C8 s'en est pris ouvertement à la maire de Paris Anne Hidalgo. Il lui reproche notamment d'avoir décidé avec ses conseillers de ne pas diffuser sur écran géant les matchs de la Coupe du monde de football qui débutera le 20 novembre prochain au Qatar.

"Quelle hypocrisie, sans déconner ! Elle veut pas fermer sa gu**le ! Qui elle va pénaliser ? Les Français, les joueurs ! Pas les gars qui ont organisé la coupe du monde... Vas chasser les rats la nuit au lieu de dire des conneries !", s'est-il emporté, avant d'être applaudi par les spectateurs. "Stoppez là bordel de merde !", a-t-il poursuivi, avant de se tourner vers Bernard Montiel : "C'est ta copine toi non ?" Tu connais que des tocards toi de toute façon !". "Ce sera la première à regarder les matchs...", a-t-il ainsi conclu sur ce sujet.

Un retour en trombe

Un avis partagé par l'ensemble de ses chroniqueurs et un grand nombre d'observateurs comme le journaliste Laurent Neumann qui s'est également fâché en évoquant le sujet sur le plateau de BFM TV mardi. Il avait lui aussi souligné l'incohérence et "l'hypocrisie" de cette décision. Pour rappel, la coupe du monde de football 2022, qui sera organisé au Qatar au mois de novembre, fait l'objet de nombreuses critiques depuis plusieurs mois en raison du désastre écologique et du non-respect des droits de l'homme dont seraient responsables les organisateurs de cet événement.

Seulement, la décision de boycotter de l'événement, en dissuadant les Français de visionner les matchs, ne semble pas faire l'unanimité. Un retour explosif donc, de la part du papa de Lino, qui n'a visiblement pas perdu son franc-parler après son absence mardi.