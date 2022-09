Cyril Hanouna : Des photos de lui enfant dévoilées, la ressemblance avec son fils Lino est frappante !

C'était la rentrée des classes ce jeudi 1er septembre. L'occasion pour Sasha Elbaz, par le biais de sa rubrique L'indic de la redac, de divulguer des images inédites de Cyril Hanouna à l'école lorsqu'il était enfant dans Touche pas à mon poste. Brun, cheveux longs, petite bouille d'ange... Sa ressemblance avec son fils Lino a immédiatement sauté aux yeux des chroniqueurs, notamment sur l'un des trois clichés. "Votre maman vous avez pris en photo juste avant votre rentrée en CM1, juste avant d'aller à l'école, regardez", a indiqué le chroniqueur en dévoilant la photo.

"C'est Lino !" se sont alors exclamés les chroniqueurs, stupéfaits par cette similitude entre Baba et son garçon. "On sait ce que ça va devenir votre fils hein", a ajouté Matthieu Delormeau d'un air moqueur. Pour rappel, Lino est né en 2012 de la relation passée de l'animateur avec Émilie. Il a également une soeur prénommée Bianca.

Un showman comme son père ?

Mercredi 31 août, le jeune garçon volait la vedette à son père dans TPMP en apparaissant dans une séquence avec lui et le Youtubeur Nino Arial, nouvelle recrue du programme. Il démontrait ainsi tous ses talents d'acteur dans ce sketch, ce qui a notamment permis aux téléspectateurs de remarquer à quel point il avait grandi. Il a également déjà fait, il y a quelque temps, le show dans le 6 à 7 de Benjamin Castaldi.

Mais Cyril Hanouna fait toujours très attention à protéger ses enfants de sa notoriété, bien qu'il ne cache jamais sa fierté d'être papa. Pour le podcast Elise & Julia, il se confiait comme rarement sur son fils, notamment par rapport à l'école et sa faculté à s'affirmer et se défendre. "Je leur demande à chaque fois. Vous savez à quoi je vois que ce n'est pas chaud ? Mon fils, il a des cheveux longs. À dix ans, si on te prend la tête, tu te coupes les cheveux, Tout va bien", avait-il constaté, en affirmant que le petit Lino a déjà un sacré "caractère". Il peut également se réjouir de bien s'entendre avec sa maman : "On s'adore, je l'ai tous les jours au téléphone", affirmait-il.