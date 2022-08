Cyril Hanouna et son ex-compagne Emilie : révélations sur sa relation avec la mère de ses enfants

D'ici quelques jours, Cyril Hanouna sera de retour sur nos écrans avec une nouvelle saison de Touche pas à mon poste sur C8. L'animateur phare de la chaîne s'y prépare activement et a même déjà tourné une surprise pour ses fans avec certains de ses chroniqueurs, comme cela a été teasé sur les réseaux sociaux. Mais avant de reprendre pleinement une année professionnelle qui s'annonce riche, Cyril Hanouna profite surtout de ses enfants dès qu'il le peut. Tout récemment, il se filmait par exemple lors d'une pause gourmande avec sa fille aînée Bianca (née en 2011). Il a également un fils, appelé Lino (né en 2012). Et frère et soeur sont tous deux issus de sa relation passée avec Emilie.

Malheureusement, les parents se sont séparés en 2019 au bout de seize ans d'amour. Pas question pour autant de se faire la guerre. Bien au contraire, Cyril Hanouna et Emilie sont toujours en très bons termes. "On s'adore, je l'ai tous les jours au téléphone", a même assuré l'animateur lors d'une interview pour le podcast Elise & Julia avec les entrepreneuses Elise Goldfarb et Julia Layani. Les deux ex sont tellement amis que Baba comme il est surnommé semble bien au courant de la vie sentimentale de la jolie Emilie. "Elle a eu des mecs, ça va, elle m'a envoyé une photo je l'ai charriée, on a rigolé (...) C'est un amour mon ex, je l'adore, on est toujours très proches", a-t-il encore confié.

Lors de cette interview, Cyril Hanouna a par ailleurs eu l'occasion d'évoquer leurs deux enfants pour lesquels il s'investit pleinement. L'animateur veut surtout faire en sorte de savoir si tout se passe bien pour eux à l'école. Mais à le croire, il n'y a aucune inquiétude à se faire, surtout pour son fils qui a déjà beaucoup de "caractère". "Je leur demande à chaque fois. Vous savez à quoi je vois que ce n'est pas chaud ? Mon fils, il a des cheveux longs. À dix ans, si on te prend la tête, tu te coupes les cheveux", estime-t-il. "Tout va bien", a donc-t-il pu résumer sereinement au sujet de sa vie actuellement.