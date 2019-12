Cyril Hanouna célibataire : Sa compagne Emilie l'a quitté

Contrairement à ce qu'on pouvait penser, Cyril Hanouna et sa compagne Émilie sont en réalité loin de filer le parfait amour. D'après les informations du magazine Public, que nous sommes en mesure de confirmer, leur relation est bel et bien terminée. Une rupture qui survient après seize ans d'amour et la naissance de leurs deux enfants, Lino (né en 2012) et Bianca (née en 2011). Le 9 novembre dernier, l'animateur semait déjà le doute quant à cette séparation en indiquant être célibataire sur le plateau de La Grande Darka. Une révélation qui n'avait alors pas été prise au sérieux.

Cyril Hanouna et Emilie se sont rencontrés en 2003. A l'époque, il évolue sur M6 et Fun TV et elle poursuit ses études pour devenir institutrice. En pleine ascension ces dernières années jusqu'à rencontrer le succès auprès du groupe Canal, le producteur a pu compter sur le soutien sans faille de sa moitié, laquelle restait dans l'ombre, veillant à ce que leur quotidien soit toujours préservé de l'oeil du grand public.

S'il est transparent sur tous les sujets dans ses émissions sur C8, Cyril Hanouna l'est beaucoup moins lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie de famille. En 2016, lors de son passage dans Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, il dérogeait pourtant à sa règle assurant que sa chérie ne "s'intéresse pas" au milieu de la télé. "Une fois que je rentre à la maison, elle ne me parle jamais de ce que j'ai fait. Elle ne veut jamais venir à une soirée avec moi" assurait-il. Désormais, elle n'en aura plus l'occasion... Emilie a mis fin à leur histoire.