Cyril Hanouna : Vidéo décalée avec sa fille Bianca qui a bien grandi

Il s'agit sans doute là d'un moment précieux pour Cyril Hanouna et sa fille. Et pour cause, avec son emploi du temps très chargé, l'animateur n'a pas toujours le loisir d'être présent. En plus des tournages de ses émissions, il est également accaparé par sa passion pour le padel, ce sport de raquettes dérivé du tennis qui devient de plus en plus tendance. Il a d'ailleurs exprimé à plusieurs reprises vouloir absolument atteindre le Top 100 hexagonal au cours du premier trimestre 2023.

Une passion dévorante qui le fait "rater" certains moments avec les siens comme il l'a déjà reconnu lors d'une interview pour Le Parisien. "Je m'entraîne quatre fois par semaine. (...) Je m'entraîne toute la journée. Et j'ai pratiquement une épreuve chaque week-end...", a-t-il expliqué. Et d'avouer : "Même pour la famille, ça devient pesant. Je ne suis pas là tous les week-ends, ça me prend énormément de temps. Le problème, c'est que je ne peux pas arrêter, sinon je vais baisser au classement. C'est un cercle vicieux. Tu es obligé de continuer..."