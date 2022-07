"Ça devient pesant..." : Cyril Hanouna fait de rares confidences sur sa famille

Ces dernières années, Cyril Hanouna s'est imposé comme un animateur incontournable et des plus populaires du PAF grâce à son émission Touche pas à mon poste. Mais désormais, c'est un autre milieu qu'il s'efforce de conquérir : le padel. Ce sport de raquette dérivé du tennis qui devient de plus en plus tendance et pour lequel il consacre le plus clair de son temps. Cyril Hanouna a d'ailleurs exprimé à plusieurs reprises le fait qu'il souhaitait atteindre le Top 100 hexagonal au cours du premier trimestre 2023. En attendant, il défie déjà des pros comme Benjamin Tison, le meilleur joueur français, le tennisman Arnaud Clément ou encore l'ancien joueur de football qui travaille pour devenir coach de padel Sylvain Wiltord.

"C'est ma passion absolue, je fais plus de padel que de télé !", a-t-il reconnu lors d'une interview pour Le Parisien. À la limite de l'obsession, il ne peut alors pas s'empêcher de "promouvoir la discipline". "Je suis à fond dedans, j'ai envie que tout le monde s'y mette. J'en parle pratiquement tous les soirs à mes téléspectateurs et il y en a de plus en plus qui me disent : Ça y est, on s'est mis au padel grâce à toi et on adore. De toute façon, je suis bien obligé d'en parler. Je rate parfois des émissions parce que je suis en compétition..."

Et ce n'est pas la seule chose qu'il "rate". En effet, complètement accaparé par cette discipline, Cyril Hanouna a aujourd'hui du mal à accorder du temps à ses proches. "Je m'entraîne quatre fois par semaine. (...) Je m'entraîne toute la journée. Et j'ai pratiquement une épreuve chaque week-end...", a-t-il expliqué. Et d'avouer : "Même pour la famille, ça devient pesant. Je ne suis pas là tous les week-ends, ça me prend énormément de temps. Le problème, c'est que je ne peux pas arrêter, sinon je vais baisser au classement. C'est un cercle vicieux. Tu es obligé de continuer..."

Rappelons que Cyril Hanouna est l'heureux papa de deux enfants, Bianca (née le 3 mars 2011) et Lino (né le 14 mai 2012), fruits de son amour avec son ex-compagne Emilie (de laquelle il est séparé depuis 2019). Ces derniers temps, il a laissé entendre dans Touche pas à mon poste qu'il avait retrouvé l'amour, confiant simplement ne "plus être célibataire". Le trublion de C8, très discret sur sa vie privée, n'en dira toutefois pas plus...