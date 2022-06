"Je ne suis pas célibataire" : Cyril Hanouna a retrouvé l'amour !

Cyril Hanouna avait fait voeu de célibat pendant au moins "deux ans" en mai dernier, alors que sa séparation d'avec son ex Emilie date de 2019. Des déclarations sur lesquelles il était revenu deux semaines plus tard, en affirmant que son coeur était "pris", sans pour autant officialiser être en couple.

Une situation qu'il a confirmé ce mercredi 15 juin, en affirmant ne plus être célibataire. "Donc si vous n'êtes pas célibataire vous êtes en couple ?" s'est alors interrogé Matthieu Delormeau face aux aveux de l'animateur, qui a cherché à esquiver la question en répétant qu'il n'est plus un coeur à prendre sans affirmer pour autant être en couple. Mais alors quelle est la nature de sa relation ? "Relation libre" ? "Polyamour" ? "En construction" ? Des suppositions émises par les chroniqueurs, aussitôt balayées par le présentateur qui n'a pas voulu s'éterniser sur le sujet.

De nouveau en couple ?

Pour rappel, celui que l'on surnomme "Baba" avait annoncé sa séparation avec sa compagne Emilie en 2019. Une relation qui a duré plus de quinze ans, et qui lui a permis de devenir papa de deux enfants, Bianca (née en mars 2011) et Lino (né en mai 2012). Après avoir mis un terme à cette histoire d'amour, tout en restant bienveillant à son égard et très proche, l'animateur de C8 avait affirmer récemment être célibataire et vouloir le rester. "Je suis célibataire. Je ne suis pas ouvert à l'amour, je suis ouvert à rien du tout. Je le dis et je le redis, je suis fermé à l'amour (...) Par respect pour les personnes qui étaient avec moi, pour l'instant vraiment, je vous le dis je reste célibataire... pendant au moins deux ans. Deux ans de célibat" avait-il déclaré.

Il semblerait donc, depuis ces affirmations, que la situation a évolué et que Cyril Hanouna a enfin trouvé chaussure à son pied depuis sa rupture. Mais le suspense demeure entier, l'animateur ne souhaitant pas définir sa relation actuelle comme un couple. Mais que se passe-t-il alors dans la vie sentimentale du présentateur de 47 ans ? Peut-être que la situation sera clarifiée d'ici quelques jours ou semaines... Affaire à suivre !