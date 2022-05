Cyril Hanouna papa : le visage de son fils Lino entièrement dévoilé, rare photo pour son anniversaire

Cyril Hanouna a beau être présent quotidiennement à l'antenne, faisant rire des millions de téléspectateurs grâce à son émission Touche pas à mon poste, il n'en reste pas moins une personnalité très discrète. En effet, l'animateur de C8 n'est pas du genre à dévoiler des photos de sa vie privée. On sait néanmoins qu'il est l'heureux papa de deux enfants, Lino et Bianca (12 ans), nés de sa relation passée avec Émilie. Et justement, au cours du week-end, Cyril Hanouna a plus que jamais assuré son rôle de père à l'occasion de l'anniversaire de son adorable Lino, qui fêtait ses 10 ans.

Complètement gaga, l'animateur de 47 ans a décidé de partager une photo du petit garçon en story Instagram dimanche 15 mai 2022 (voir notre diaporama). Sur l'image, Lino apparaît face à son gâteau d'anniversaire, prêt à souffler ses bougies. Les internautes ont alors pu découvrir son beau visage, bien dégagé malgré sa longue chevelure brune. Cyril Hanouna n'a pas commenté l'image mais a en revanche glissé plusieurs coeurs rouges pour signifier tout son amour.

Qui plus est, il a posté un message sur Twitter pour expliquer avoir partagé de très bons moments avec son fils. "Mes chéris, j'ai passé un week-end de folie pour l'anniversaire de Lino. Je suis comme un fou de tout ce qu'on a fait", a-t-il confié, précisant qu'il raconterait en détails le déroulé des événements dans Touche pas à mon poste ce lundi soir.

Je suis un peu leur pote

Il ne fait aucun doute que Cyril Hanouna a fait en sorte de gâter Lino pour ses 10 ans, lui qui confiait en avril dernier vouloir toujours s'amuser avec ses enfants. "Moi, je suis un peu leur pote. On ne se lâche pas. On est tout le temps ensemble, tout le temps au téléphone et c'est vrai que je suis plus un pote qu'un père, mais j'ai l'impression que ça marche bien. Ils me disent plus de choses, j'ai l'impression qu'ils arrivent bien à se confier", a-t-il déclaré sur les ondes de AirZen Radio. Et lorsqu'il s'agit de recadrer, il compte plutôt sur son ex Émilie, pour qui il a toujours un profond respect. "Leur maman est extraordinaire. Elle fait les deux. Elle a l'autorité, mais elle est aussi très copine avec eux et c'est grâce à elle, comme elle les cadre bien que je peux encore plus m'amuser avec eux (...). Je pense qu'ils sont heureux."