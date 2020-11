Cyril Hanouna : Qui est Emilie, la mère de ses enfants ?

Le 5 décembre 2019, le magazine Public annonçait la rupture entre Cyril Hanouna et sa compagne Emilie après seize ans de vie commune et la naissance de leurs deux enfants, Lino (né en 2012) et Bianca (née en 2011). Un mois avant, l'animateur semait déjà le doute quant à cette séparation en indiquant être célibataire sur le plateau de La Grande Darka. Une révélation qui n'avait alors pas été prise au sérieux.

Cyril Hanouna et Emilie se sont rencontrés en 2003, lors d'une soirée chez des amis communs. A l'époque, il a 29 ans et il travaillait pour M6 et Fun TV. Elle, elle poursuivait ses études pour devenir institutrice. Mais l'animateur traverse ensuite une mauvaise passe et décide de quitter la présentation du Morning Live. Il se voit offrir l'opportunité de participer à l'émission La Ferme Célébrités sur TF1 mais Émilie lui déconseille fortement d'accepter, estimant que cela pourrait nuire à sa carrière à la télévision. Cyril Hanouna n'a pas toujours compris cette prise de position, regrettant même de l'avoir écouté pendant un moment. "Un jour, on m'avait appelé pour faire La Ferme Célébrités. J'étais au fond du trou, j'avais le banquier qui m'appelait tous les jours. Je me suis dit que c'était un moyen de renflouer les caisses. Je lui en ai voulu de nombreux mois (à Émilie NDLR), de ne pas m'avoir laissé y aller. Bien sûr, elle avait raison", confiait-il à Catherine Ceylac dans son émission Thé ou Café.

Émilie, une bonne étoile dans l'ombre

En effet, Émilie avait vu juste et en 2010, Cyril Hanouna perce enfin avec le lancement de son émission Touche pas à mon poste. Dans la galère comme dans le succès, l'animateur et producteur a pu compter sur le soutien d'Emilie, laquelle restait dans l'ombre, veillant à ce que leur vie de famille soit toujours préservée. C'est encore elle qui n'a pas souhaité qu'il continue d'animer la matinale de Virgin Radio pour mieux se consacrer à leur fille Bianca et leur fils Lino.

Cyril Hanouna ne s'est jamais tellement exprimé sur sa relation avec Emilie, excepté lors de son passage dans Le Divan de Marc-Olivier Fogiel. "Ma femme, elle ne veut vraiment pas rentrer du tout dans ce milieu de la télé. Quand je rentre à la maison, elle ne me parle jamais de télé ou d'un truc que j'ai pu faire. Elle va plutôt me parler du petit qui veut pas manger ses artichauts. Elle ne veut jamais venir à une soirée avec moi, ça ne l'intéresse pas", déclarait-il. Un quotidien qui leur a permis d'avancer à deux pendant seize belles années, jusqu'à la rupture.

Malgré cette séparation, le couple est resté en très bons termes. Cyril Hanouna continue de passer beaucoup de temps avec ses enfants dont il est très proche.