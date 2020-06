Cyril Hanouna, son fils apparaît en direct : "Il avait peur que vous le voyiez"

La soirée du 4 juin 2020 a été synonyme de "surprise", une mauvaise et une bonne, pour les équipes de C que du kif. Après avoir été privé d'antenne à cause de problèmes techniques, Cyril Hanouna a enfin pu être en direct aux alentours de 19h30. Et, on ne le savait pas au départ, mais l'un de ses êtres chers se cachait sous son pupitre.

Juste avant de lancer une page de publicité, le présentateur de 45 ans a indiqué : "Je vous le dis, il y a une énorme darka ce soir. Il y a mon fils qui est quand même en dessous du pupitre." Amusés, les chroniqueurs présents sur le plateau n'ont pas caché leur surprise. Cyril Hanouna a donc demandé à Lino (8 ans) de sortir de sa cachette afin de montrer sa petite bouille. "Tu ne vas pas rester là deux heures, viens mon chéri d'amour", a-t-il lancé, voyant que le petit garçon, timide, ne bougeait pas.

D'abord hésitant, Lino a fini par se montrer devant la caméra, mais il a vite fait un câlin à son papa pour se rassurer. "Il avait peur que vous le voyiez. Je t'aime mon chéri", a-t-il conclu avant de lui déposer un baiser sur la tête. Un joli moment qui a ravi les téléspectateurs de C8.

Ce n'est pas la première fois que Lino intervient en direct, mais, les fois précédentes, c'est au téléphone qu'il faisait le show. En octobre dernier, il appelait régulièrement Cyril Hanouna pour lui raconter des blagues ou tout simplement, pour lui déclarer son amour. Probablement un futur show man, comme le présentateur.

Depuis la naissance de Lino, Cyril Hanouna était très discret en ce qui concernait Lino, afin de le protéger. Mais depuis quelques mois, il se laisse aller de plus en plus en lui donnant la parole dans ses émissions et hier, en lui permettant d'apparaître à la télévision. Pour les 8 ans de son fils, il avait même dévoilé une rare photo de lui plus jeune. Des interventions et publications qui enchantent son public.