C Que Du Kif : Gros problèmes techniques, situation inédite pour Cyril Hanouna

Depuis la fin du confinement, C8 propose tous les soirs C Que Du Kif !, en attendant que Touche pas à mon poste puisse reprendre dans des conditions normales. Aux commandes de cette émission, entouré de ses fidèles chroniqueurs, Cyril Hanouna a dû faire face à un gros imprévu jeudi 4 juin 2020. C8 a été dans l'incapacité de diffuser C Que Du Kif ! en direct à partir de 18h45, en raison de problèmes techniques.

"Les chéris, y a une darka à 13 min de l'antenne, y a pas de son et pas d'image! Les équipes font le max! Je vous tiens au courant !", a d'abord tweeté Cyril Hanouna sur Twitter. Malheureusement pour l'animateur, les problèmes techniques n'ont pu être résolus que vers 19h30, ce qui a conduit C8 a lancé la rediffusion d'un best-of. Un imprévu complètement inédit pour C8, qui a très rapidement su rebondir. "On arrive !", a lancé Cyril Hanouna une vingtaine de minutes plus tard, avec des smileys en train de rire. Un retour espéré mais qui n'est pas arrivé tout de suite.