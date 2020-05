Cyril Hanouna papa ému : il dévoile une rare et craquante vidéo de son fils Lino

Ce jeudi 14 mai 2020, Cyril Hanouna ne pouvait pas être plus heureux ! Son fils Lino a soufflé ses huit bougies. Pour l'occasion, l'animateur l'a mis à l'honneur sur sa page Twitter dans la matinée après avoir fait l'état des audiences de son émission C que du kif sur C8. "Grande stabilité pour @Cquedukif, merci à vous ! C'est la dernière ce soir jusqu'à 21h puisqu'à partir de lundi C que du kif ! sera de 18h45 à 20h et À prendre ou à laisser de 20h à 21h ! Mais la principale info du jour, c'est quand même l'anniversaire de mon joyau Lino que j'aime trop et ça, c'est le plus important."

Une petite attention qui est loin d'être passée inaperçue. En un rien de temps, les fanzouzes se sont empressés de souhaiter un bon anniversaire au garçonnet sur Twitter, le rendant ainsi très populaire. "Lino mon fils en TT [Trending Topics, NDLR] France !! Mais je vous aime tellement ! Ce lien est fou ! J'ai les larmes aux yeux sincèrement de voir ça", a commenté avec émotion Cyril Hanouna en constatant la vague d'amour reçu.

Pour remercier sa communauté pour son soutien infaillible, il a décidé de leur offrir une rare et adorable vidéo de la star du jour, Lino. Encore bébé sur les images, l'enfant est en train d'apprécier un bon repas. "Bon anniversaire mon Lino d'amour ! Et merci pour tous vos messages", légende le trublion du PAF. Le regard rieur et la bouille craquante de son fils ont suffi pour faire fondre les internautes. "Trop chou", "Joyeux anniversaire à ton prince", "Un mini Baba", "Une petite merveille", "Il a de la chance d'avoir un super papa qui lui donne autant d'amour", peut-on lire.

Il faut dire que Cyril Hanouna est d'ordinaire très discret sur sa vie privée, lui qui est également papa d'une petite fille, Bianca, née en 2011. Ses enfants sont les fruits de ses amours avec Émilie avec qui il a partagé seize ans de sa vie. Malheureusement, le couple s'est séparé à la fin de l'année 2019.