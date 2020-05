Valérie Bénaïm victime de deux malaises en direct dans C que du kif

Le déconfinement ne lui a pas vraiment réussi... Mercredi 13 mai 2020, lors d'un nouveau numéro de C que du kif sur C8, Valérie Bénaïm a suscité l'inquiétude sur le plateau. Et pour cause, la compagne de Patoche a été victime de deux malaises au cours de l'émission. Des moments d'affaiblissement causés par l'une de ses premières sorties effectuées dès la quarantaine levée, à savoir une visite chez le dentiste.

Après la diffusion d'un court reportage, Valérie Bénaïm a donc disparu de l'antenne pour aller se réfugier dans le décor, sur un canapé. "Les chéris, pendant ce magnéto, on a eu un petit souci avec Valérie... qui va bien", rassure Cyril Hanouna dès le retour à l'image. Et d'expliquer : "Elle s'est fait anesthésier la dent cet après-midi et elle a une petite chute de tension, mais ce n'est rien de grave. (...) Allonge-toi (...). S'il faut te faire du bouche-à-bouche, je le ferai...", a-t-il plaisanté pour détendre l'ambiance. De son côté, la principale intéressée a gardé le sourire pour éviter l'affolement autour de la situation, s'empressant au passage d'avoir une pensée pour sa mère. "Maman, tout va bien", lui a-t-elle ainsi adressé devant la caméra.

Plus de peur que de mal, puisque quelques minutes plus tard, Valérie Bénaïm retrouvait sa place auprès des autres chroniqueurs. Mais après une poignée de timides interventions, l'animatrice a une nouvelle fois retrouvé le canapé à la suite d'une seconde chute de tension. Cette fois, elle n'en a plus bougé jusqu'à la fin de l'émission. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à lui avoir adressé leurs voeux de bon rétablissement.