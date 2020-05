Valérie Bénaïm en couple avec Patoche: révélations étonnantes sur leur rencontre

L'heure du déconfinement a sonné lundi 11 mai 2020 pour les Français, et donc pour les chroniqueurs de Cyril Hanouna. Après deux mois passés éparpillée, l'équipe du trublion de C8 a enfin pu se réunir en plateau pour la grande première de C'est que du kif, sa nouvelle émission de divertissement. Valérie Bénaïm était bien évidemment de la partie et elle a eu droit à de nouvelles questions sur son couple avec Patrice, alias Patoche pour les fanzouzes. En effet, Cyril Hanouna est apparu curieux d'en savoir plus sur leur rencontre, qui s'est produite il y a plusieurs années de cela.

"On s'est rencontrés dans le cadre du travail", explique Valérie Bénaïm. Et de préciser : "Je postulais pour un poste de rédactrice en chef, c'est comme ça qu'on a commencé à dialoguer, on s'est rencontrés, et voilà... On s'est vus en dehors du boulot, on a pris un café ensemble !" Une rencontre fortuite qui a instantanément fait battre le coeur de la belle brune. "Je l'ai vu, et je me suis dit 'j'aime bien ce type-là, il est beau gosse, il y a un truc qui me plaît chez lui !'", reconnaît-elle.

J'ai vu qu'il avait une alliance...

Toutefois, un accessoire que portait Patoche lors de leur premier rendez-vous a bien failli faire fuir Valérie Bénaïm comme elle finit par le confier. "J'ai vu qu'il avait une alliance... Enfin j'ai cru que c'était une alliance ! Et du coup, je me suis interdit tout, bien évidemment !" Fort heureusement, il ne s'agissait en réalité que d'une simple "bague d'ornement" comme elle a pu s'en assurer au détour d'une conversation.

Voilà désormais huit ans que les tourtereaux s'épanouissent ensemble. D'ailleurs, même le confinement n'aura pas eu raison de leur amour. "Tout va très, très bien. Ça renforce nos liens. C'est merveilleux", déclarait-elle, enchantée, il y a quelques jours.