Cyril Hanouna lève le voile sur ses grands projets post-confinement

Cyril Hanouna ne lâche rien ! Depuis le début du confinement, le célèbre animateur met tout en place pour continuer de régaler les téléspectateurs chaque soir en direct sur C8. À l'image de nombreuses personnalités télé, c'est depuis chez lui qu'il a pu assurer la présentation de Touche pas à mon poste. Face à cette situation plus que particulière, Cyril Hanouna a d'ailleurs rebaptisé l'émission Ce soir chez Baba. En visioconférence avec ses chroniqueurs, il communique toujours sur l'actualité dans les médias, mais aussi sur celle du gouvernement, n'oubliant pas d'apporter la touche d'humour qui fait son succès depuis plus de dix ans maintenant.

Mais à l'approche du déconfinement, Cyril Hanouna doit à nouveau plancher sur de nouvelles idées. Après des jours et des jours de discussion avec la chaîne, l'animateur a révélé ce qui attendait ses fanzouzes. "Je suis un petit peu triste ce soir parce qu'il ne nous reste, a priori, que trois émissions d'Allô Baba et Ce soir chez Baba", a-t-il révélé d'entrée lundi soir. Car oui, dès le 11 mai prochain, il reprendra le chemin des plateaux télé.

Un programme chargé pour le déconfinement

Un retour à la normale n'est toutefois pas réellement à prévoir puisque des "conditions spéciales" seront de mise et le concept de son programme va quelque peu changer les premiers jours. "On va faire une émission qui s'appellera C'est que du kiff, de 19h à 21h, la première semaine avec certains chroniqueurs. On va rigoler, regarder des images. On va parler médias, scoops, on va jouer, faire gagner des cadeaux", a-t-il promis.

Cyril Hanouna ne s'arrête pas là. Après l'avoir évoqué plusieurs fois au cours de ses émissions précédentes, il a désormais pu le confirmer : il reprendra bien les commandes de À prendre ou à laisser, le célèbre jeu initialement présenté par Arthur sur TF1. Une grande nouveauté qui sera effective à compter du 18 mai. "On fera C'est que du kiff de 19h à 20h. Et de 20h à 21h, j'aurai la chance de présenter À prendre ou à laisser. C'est la première fois que ça se fera en direct ! Et avec une boîte à 250 000 euros", explique-t-il. Très excité à l'idée de se lancer ce défi, Cyril Hanouna n'a pas manqué de le faire savoir, martelant qu'il était "comme un ouf !". De beaux projets qui vont certainement ravir les téléspectateurs, cruellement en manque de programmes inédits ces derniers temps.