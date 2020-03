Cyril Hanouna confiné mais aux commandes de TPMP : son nouveau projet fou

C'est une grande première pour Cyril Hanouna. Depuis le début du confinement, l'animateur continue d'être aux commandes de Touche pas à mon poste sur C8 depuis son domicile. S'il recevait encore quelques chroniqueurs les premiers jours, c'est désormais bel et bien seul qu'il gère son talk-show chaque soir, en dehors de son assistant, qui ne le quitte pas. Contacté par Télé-Loisirs ce mercredi 25 mars 2020, il donne de ses nouvelles. "Pour l'instant ça va. C'est vrai que les journées passent assez vite car j'ai trois heures et demi de direct dès 17h45 donc avec la préparation avant je ne vois pas trop le temps passer", observe-t-il.

Cyril Hanouna explique prendre plaisir à se retrouver en charge de son programme de divertissement et assure apprendre beaucoup de cette expérience. "C'est un exercice nouveau pour moi mais à la fois amusant car j'effectue les tests son tout seul, j'installe mon micro, fait-il remarquer. Je gère avec les moyens du bord pour une durée qu'on ne connaît toujours pas d'ailleurs... La chaîne est contente de l'émission d'autant qu'elle ne lui coûte pas grand-chose". Une situation qui lui permet en outre de prendre de nombreuses libertés. D'ailleurs, il imagine actuellement un concept inédit : "On essaye de monter une émission durant laquelle je serais filmé pendant 48h en direct sur C8 durant ce confinement dans mon appartement. Ça promet !"

Pour ce qui est de ses autres émissions, La Grosse Rigolade et Balance ton post, Baba n'est pas en reste. Il prévoit d'assurer ces rendez-vous pour les téléspectateurs coûte que coûte. "Ce jeudi, on propose Les 50 meilleures blagues de la grosse rigolade et je serai en direct avec les humoristes par vidéo comme Booder, Gad Elmaleh ou encore Jean-Marie Bigard. Concernant Balance ton post, on travaille aussi sur un numéro avec les chroniqueurs à distance pour les prochaines semaines", a-t-il fait savoir.