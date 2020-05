Valérie Bénaïm confinée avec Patoche : rares confidences sur leur couple

Valérie Bénaïm ne s'épanche que rarement sur sa vie privée et lorsqu'elle le fait, ça vaut toujours le détour ! Mardi 5 mai 2020, la chroniqueuse a été amenée à évoquer son couple avec Patrice, alias Patoche, dans Ce soir chez Baba sur C8. Alors que Cyril Hanouna citait les règles à suivre pour éviter qu'un couple se détériore pendant le confinement, Valérie Bénaïm a expliqué que, de son côté, il n'y avait aucun souci à se faire !

"Lorsque l'on est l'un sur l'autre pendant cinquante jours, il n'y a pas d'échappatoire, la plus grande distance qu'on peut avoir c'est entre le salon et la salle de bain", a-t-elle noté de prime abord. Et d'ajouter, le sourire aux lèvres : "Mais figurez-vous que moi, ça passe tranquille. Tout va très, très bien. Ça renforce nos liens. C'est merveilleux." Valérie Bénaïm est d'autant plus heureuse de l'avoir à ses côtés qu'elle précise qu'il "sait tout faire". "Il bricole, il jardine, il cuisine, il fait le ménage", liste-t-elle, enchantée. Si leur cohabitation ne fait que consolider leur amour, l'animatrice s'octroie tout de même des "moments à soi", lesquels sont "super importants" à ses yeux. Chose que Patoche comprend parfaitement. "C'est un roc. Je peux lui dire tout ce que j'ai sur le coeur, et c'est très important dans un couple", a-t-elle déclaré.

Valérie Bénaïm et Patrice sont en couple depuis 2012. Avant de s'épanouir à ses côtés, la belle brune était mariée au producteur Olivier Hallé, avec qui elle a eu son fils Tom, aujourd'hui âgé de 18 ans. En novembre dernier, elle faisait part de son ravissement auprès de Télé Loisirs en évoquant la relation de son fils avec son beau-père. "J'ai eu ce bonheur que ces deux hommes se rencontrent et s'apprécient. Ça s'est passé aussi par l'humour, car ils ont beaucoup ri ensemble à mes dépens, je ne vous le cache pas ! (...) Je n'aurais pas rêvé mieux", se réjouissait-elle.