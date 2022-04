Cyril Hanouna séparé d'Emilie, mère de ses enfants : "Elle est extraordinaire..."

Après des années d'amour, Cyril Hanouna s'est séparé de son ex-compagne Emilie. Mais le duo garde un lien fort. En effet, ils sont les heureux parents de deux enfants, Bianca (11 ans) et Lino (9 ans). Si la fille de l'animateur star de C8 se fait discrète, le jeune garçon s'affiche de plus en plus à l'antenne de Touche pas à mon poste. De quoi assurer la relève de son célèbre papa ? Au micro de Julie Obispo sur les ondes de AirZen Radio, la star du petit écran de 48 ans se livre.

Cyril Hanouna en est persuadé, son fils Lino a de l'avenir dans le métier. "Il vient très souvent [dans C'est que du kiff, NDLR] et puis à la pub, il prend le micro, il fait des petits shows. De toute façon, il veut devenir animateur je pense. Pour l'instant, c'est ce qu'il a envie de faire, il est à fond, mais il est bon, estime-t-il alors. Il est très drôle, je sens qu'il a le truc (...). Il sort des vannes que à son âge, je n'aurais pas sorti. Il vanne tout le monde, il est marrant, mais il est très gentil." Ces qualités, Lino les tient de son papa. A l'antenne, lui-même enchaîne les blagues et fait éclater de rire les téléspectateurs ainsi que son équipe de chroniqueurs.

Au quotidien, lorsque les caméras s'éteignent, Cyril Hanouna reste le même. Il avoue avoir "le syndrome de Peter Pan", celui de ne pas vouloir grandir. C'est donc un grand enfant qui endosse le rôle de père de Bianca et Lino... "Moi, je suis un peu leur pote. On ne se lâche pas. On est tout le temps ensemble, tout le temps au téléphone et c'est vrai que je suis plus un pote qu'un père, mais j'ai l'impression que ça marche bien. Ils me disent plus de choses, j'ai l'impression qu'ils arrivent bien à se confier", déclare-t-il. Alors, forcément, Emilie compense : "Leur maman est extraordinaire. Elle fait les deux. Elle a l'autorité, mais elle est aussi très copine avec eux et c'est grâce à elle, comme elle les cadre bien que je peux encore plus m'amuser avec eux (...). Je pense qu'ils sont heureux."

Lorsqu'ils formaient une famille unie, Cyril Hanouna et Emilie se déchiraient parfois justement pour ces raisons. "Je suis leur nounou, mais je leur fais faire plus de bêtises qu'eux ne pourraient faire tout seuls ! Ils sont tout contents quand je suis avec eux. Et ma femme nous engueule parce qu'on a fracassé l'appartement et je me fais vraiment engueuler, comme si j'étais le troisième enfant", avait-il raconté sur le Divan de Marc-Olivier Fogiel en février 2016. Depuis, rien n'a changé... ou presque.