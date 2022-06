Cyril Hanouna papa, il dévoile (enfin) l'adorable visage de sa fille Bianca, 11 ans !

C'est un fait assez rare pour être souligné ! Le samedi 4 juin 2022, Cyril Hanouna a partagé une vidéo, sur son compte Instagram officiel, sur laquelle il semble faire une surprise à sa fille Bianca, 11 ans, dont on aperçoit finalement le visage. Habituellement, le présentateur de l'émission Touche pas à mon poste est rigoureusement discret à propos de ses enfants. Il a longtemps fait flouter le visage de son fils Lino sur les photographies, a soigneusement évité de s'afficher publiquement avec ses enfants... mais voilà que ces deux-là vont bientôt entrer dans l'adolescence, et qu'ils ont le droit, semble-t-il, de montrer leur bouille en ligne.

Cyril Hanouna est papa de deux enfants, Bianca et Lino, 10 ans, issus de sa relation avec son ancienne compagne Emilie - ils se sont séparés en 2019. Si son fils est déjà apparu dans l'émission Touche pas à mon poste, et qu'on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, sa fille était jusqu'à présent d'une rigoureuse discrétion. Et pour cause. Comme il l'admettait en 2021 au journal quotidien Le Parisien, l'animateur a une grande peur, si le visage de Bianca devient connu : qu'on sache qu'elle est liée à lui, qu'elle souffre de sa notoriété et que quelqu'un, à l'école, "lui dise du mal" de lui.